España mantiene su pleno de victorias ante una correosa República Checa

España venció 2-0 a una correosa República Checa este jueves en Praga en la Liga de Naciones, para mantener un pleno de victorias en el campeonato continental y afianzarse en el liderato del grupo A3.

Un gol de penal de Álex Baena (39') y otro de Marc Pubil (90+6') mantienen a la Roja en cabeza de su llave, a tres puntos de Inglaterra, que ganó 2-1 a Croacia en el otro encuentro de la fecha.

Croacia continúa en la tercera posición del grupo, que cierran los checos con cinco derrotas en cinco partidos.

España llega en buena posición al duelo con los ingleses del domingo en el estadio Metropolitano de Madrid, en el que se jugará el liderato del grupo.

A los campeones del mundo les bastará con un empate para asegurarse el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones como primeros de la llave.

La Roja amplió este jueves en Praga a 44 su racha de partidos oficiales invicta en un duelo que dominó, aunque le costó más de lo previsto romper la buena organización de los checos en defensa.

Entrenados por el español Santi Denia, que llevó a España a ganar los Juegos Olímpicos de París 2024, los locales salieron al campo a presionar alto, pero pronto fueron empujados hacia su campo por los campeones mundiales.

- Baena abre el marcador -

Sin el lesionado Rodri en el centro del campo, Martin Zubimendi se encargó de coger el timón del equipo y repartir balones a sus compañeros.

Marc Cucurella pudo adelantar a España con una media vuelta que se fue alto a los 19 minutos y Dean Huijsen en un córner cabeceó demasiado centrado a los 22' que detuvo el portero Matej Kovar.

España llegaba moviendo el balón de un lado a otro con Fermín caracoleando entre líneas cerca del área rival.

El atacante del Barcelona se multiplicó en sus desmarques pero sin fortuna de cara al gol.

En medio del acoso español, una mano de Lukas Ambros en el área fue sancionada con penal que transformó Baena (39').

Fabián culminó con un tiro al palo, a los 42', una gran jugada combinativa de lado a lado de la Roja.

Yéremy Pino hizo el segundo tanto en una gran carrera al espacio, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras revisión en el VAR (48').

- Los checos se rebelan -

El gol anulado pareció animar a los checos que respondieron con un remate alto en boca de gol de Ladislav Krejci (52').

El peligro local empezó a llegar especialmente en las acciones a balón parado con otro remate de Krejci (59') y un cabezazo de Adam Hlozek al larguero (67').

"Ha habido un momento que nos han generado demasiado a balón parado", dijo Baena a Televisión Española tras el encuentro.

España perdió el control hasta que llegó la expulsión de Krejci por derribar a Roberto Fernández cuando corría hacia el área checa (72'), tras una nueva revisión en el VAR.

Con uno más, la Roja volvió a recuperar las riendas del partido, ante un adversario que no se rendía.

Idris Hopi tuvo el 1-1 en sus botas en un disparo a bocajarro en el corazón del área que se fue alto (78').

En los últimos minutos, la Roja se hizo con el balón y, tras un disparo al palo de Roberto, Pubil robó al borde del área y disparó para hacer el 2-0 definitivo en el tiempo añadido.