España pierde 43-27 ante Irlanda y queda eliminada en Mundial femenino de rugby

Tal como había hecho en su debut hace una semana frente a Nueva Zelanda, la selección española femenina de rugby vendió cara su derrota por 43-27 frente a Irlanda, en la segunda jornada del grupo C del Mundial femenino de rugby.

Las españolas, que quedan sin opciones de alcanzar los cuartos de final, fueron capaces de igualar un marcador adverso de 12-0 a la media hora, pero otros dos tries de las irlandesas antes de la pausa dieron ventaja a las Verdes por 24-12 al descanso.

Las Leonas volvieron a apretar el marcador al inicio de la segunda parte con un ensayo de Claudia Peña (24-17), pero las irlandesas impusieron su mayor físico en el último tramo del partido.

Pese a todo, las españolas fueron capaces de anotar cinco tries frente a una de las selecciones punteras del campeonato.

Tras dos jornadas, Irlanda suma un pleno de 10 puntos y está clasificada para los cuartos de final, donde también estará Nueva Zelanda (10 puntos) después de derrotar a Japón (62-19).

Las Black Ferns neozelandesas son vigentes dobles campeonas del mundo.

España, por su parte, tendrá dentro de una semana la oportunidad de despedirse del torneo con una eventual victoria frente al combinado nipón, igualmente eliminado ya de la competición.