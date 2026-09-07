España y Bélgica logran billete directo a cuartos del Mundial de básquet femenino

Tras Francia y Estados Unidos, España y Bélgica sellaron su billete para los cuartos de final del Mundial femenino de básquetbol sin pasar por la fase de repesca, al imponerse este lunes respectivamente a Japón por 79-59 y a Australia por 80-68.

Las belgas, vigentes bicampeonas de Europa, terminan en lo más alto del Grupo C invictas (al igual que las francesas y las estadounidenses) tras marcar diferencias en el último cuarto, guiadas por sus dos interiores, la inmensa Emma Meesseman (22 puntos y 10 rebotes) y Kyara Linskens (12 puntos y 10 rebotes), ambas autoras de un doble-doble.

Las australianas ocupan la segunda plaza, sinónimo de repesca, que también disputará Puerto Rico tras su victoria ante Turquía en un duelo decisivo por 75-71.

Las españolas, por su parte, se recuperaron en el grupo A tras su derrota ante Mali (82-73), finalmente sin consecuencias, ya que superan a Alemania por el enfrentamiento particular (2 victorias y 1 derrota cada una), después de que las alemanas derrotaran a las malienses por 83-53.

Un revés sinónimo de eliminación para las africanas, superadas por las japonesas por la diferencia particular.

En el grupo D, Italia no logró dar continuidad a su actuación del domingo, cuando estuvo cerca de infligir a las estadounidenses su primera derrota en una gran competición en 20 años.

Derrotadas 71-51 por China, ceden a las asiáticas la segunda plaza, mientras que Estados Unidos se repuso del susto ante la República Checa, a la que derrotó 105-64.

Hungría termina en la segunda posición del grupo B tras imponerse a Corea del Sur por 82-73, mientras que Francia batió en la victoria 111-56 ante Nigeria el récord de triples anotados en un Mundial (22), que se remontaba... al viernes (20 triples de Japón).

-- Resultados del lunes:

Grupo A

Japón - España 59 - 79

Alemania - Mali 83 - 58

- Clasificación:

Pts J G P pf pc dif

1. España 5 3 2 1 235 194 41 CUARTOS DE FINAL

2. Alemania 5 3 2 1 210 199 11 REPESCA

3. Japón 4 3 1 2 219 250 -31 REPESCA

4. Mali 4 3 1 2 237 258 -21

Grupo B

Hungría - Corea del Sur 82 - 73

Nigeria - Francia 56 - 111

- Clasificación:

Pts J G P pf pc dif

1. Francia 6 3 3 0 305 178 127 CUARTOS DE FINAL

2. Hungría 5 3 2 1 206 239 -33 REPESCA

3. Corea del Sur 4 3 1 2 241 258 -17 REPESCA

4. Nigeria 3 3 0 3 204 281 -77

Grupo C

Bélgica - Australia 80 - 68

Puerto Rico - Turquía 75 - 71

- Clasificación:

Pts J G P pf pc dif

1. Bélgica 6 3 3 0 245 207 38 CUARTOS DE FINAL

2. Australia 5 3 2 1 225 205 20 REPESCA

3. Puerto Rico 4 3 1 2 193 217 -24 REPESCA

4. Turquía 3 3 0 3 217 251 -34

Grupo D

Estados Unidos - República Checa 105 - 64

Italia - China 51 - 71

- Clasificación:

Pts J G P pf pc dif

1. Estados Unidos 6 3 3 0 254 177 77 CUARTOS DE FINAL

2. China 5 3 2 1 206 215 -9 REPESCA

3. Italia 4 3 1 2 166 180 -14 REPESCA

4. República Checa 3 3 0 3 188 242 -54

-- Programa de la fase final:

- Repesca

Martes

Hungría - Japón (15h45 GMT)

Alemania - Corea del Sur (18h45 GMT)

Miércoles (horarios por determinar)

Italia - Australia

Puerto Rico - China

- Cuartos de final

Jueves

España - Italia o Australia

Estados Unidos - Hungría o Japón

Francia - Puerto Rico o China

Bélgica - Alemania o Corea del Sur

Las semifinales se disputarán el sábado y la final el domingo (18h00 GMT).