España y Kane sonríen en la Liga de Naciones, Zidane cae ante Italia

Italia sorprendió el jueves en la Liga de Naciones al derrotar 3-1 a la Francia de Zinedine Zidane, mientras que España e Inglaterra, ya clasificados a cuartos de final, ganaron a República Checa y Croacia, respectivamente.

En una noche muy fría en la que necesitaba remangarse la camisa, la campeona del mundo sobrevivió en Praga sin Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal o Dani Olmo y terminó ganando 2-0.

Extendió a cinco su pleno de victorias en el campeonato continental y se jugará la primera plaza del grupo con Inglaterra el domingo en el Estadio Metropolitano, en Madrid. Ambos estaban ya clasificados para cuartos.

Un gol de penal de Álex Baena (39') y otro de Marc Pubil (90+6') sirvió a la también campeona europea para llevar a 44 su racha de partidos oficiales invicta.

No fue su faena más brillante, pero el fondo de armario de Luis de la Fuente le permitió sellar un triunfo ante una República Checa muy correosa, dirigida por el español Santi Denia, antiguo seleccionador Sub-21 de la Roja, con la que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Debemos seguir nuestro camino, pero tras 44 partidos la derrota se acerca. Esta competición es tan difícil que cualquier adversario te puede ganar", dijo De la Fuente.

- Kane, triple celebración -

Triple celebración en Wembley para un Harry Kane que a los 33 años vive los días más bonitos de su carrera.

El delantero del Bayern Munich fue homenajeado por haber ganado el Balón de Oro, primer inglés que logra el galardón desde que lo hiciera Michael Owen en 2001.

Kane jugó su 126º partido con los Tres Leones, superando el empate que mantenía con el exguardameta Peter Shilton.

Antes del saque inicial se desplegó una enorme pancarta con una imagen de Kane y las palabras 'England's Finest'.

Shilton participó en una ceremonia previa para rendir homenaje al capitán de los Tres Leones, junto con el patrón de la Federación Inglesa, el príncipe Guillermo.

Y cuando rodó el balón, marcó el gol de la victoria, su 92º tanto internacional -también récord de Inglaterra-, más de once años y medio después de su primer partido con la selección, también en Wembley, al transformar un penal cometido a Jarrel Quansah (64').

"Después de perder con España sabíamos que podríamos haberlo hecho un poco mejor. Nos dijimos a nosotros mismos: 'ganemos cada partido y a ver qué pasa'. Ahora tenemos la oportunidad perfecta el domingo para intentar demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces", dijo Kane.

- Esposito castiga a Francia -

Si en el Grupo 3 está todo decidido salvo la primera plaza, en el 1 habrá máxima emoción en la última fecha.

Francia, que venía de tres victorias y un empate, es ahora segunda con 10 puntos, por detrás de Italia, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de goles. Bélgica es tercera con nueve enteros.

Las tres se juegan dos plazas en cuartos el domingo: Los Bleus reciben a Turquía y Bélgica a Italia.

En Milán fue una noche para olvidar para Los Bleus, con la primera derrota de Zidane como seleccionador, y quizás el punto de inflexión definitivo para Italia, la cuatro veces campeona del mundo que se ha perdido las tres últimas ediciones del Mundial.

Sin Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé, Francia empezó el partido de forma perfecta con la apertura del marcador por parte de Michael Olise tras un enorme error en la salida de balón de Gianluigi Donnarumma (10').

Pero su defensa fue un coladero que aprovechó una Italia en franca progresión: su nuevo ariete Pio Esposito marcó un doblete (26' y 75' de penalti) y también encontró puerta Davide Frattesi (63').

- Misil de Güler sin premio -

En el primer partido del día, Bélgica se impuso 2-1 con dificultad de visita a Turquía, sufriendo hasta el final ante una selección local emprendedora pero imprecisa.

En Esmirna el equipo otomano se puso por delante en el minuto 20 con un libre directo para enmarcar de Arda Güler, desde unos 30 metros hasta la escuadra.

Traicionados por una defensa frágil, los turcos dejaron que Kevin de Bruyne igualara solo en el punto de penalti (27') tras una incursión por la izquierda de Jérémy Doku.

Y cedieron de nuevo tres minutos más tarde con un tanto del delantero centro belga, Charles de Ketelaere.