Español Marc Márquez gana MotoGP de Japón y recorta distancia con Martín

El vigente campeón mundial Marc Márquez ganó el domingo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP y recortó en dos puntos la ventaja del líder del campeonato, Jorge Martín, a falta de seis eventos en la temporada.

El español Márquez venció a Martín --quien partió en la pole-- y lo dejó en el segundo lugar después de adelantar a su compatriota a mitad de la carrera.

El resultado dejó a Márquez, siete veces campeón, más cerca de tomar el liderato del torneo, después de perder terreno en la competencia previa en Austria.

Márquez completó el doble después de ganar el sábado la carrera de esprint de Japón, en el circuito de Motegi.

El corredor consideró que era "muy importante" sumar el máximo de puntos del fin de semana.

"La carrera fue dura, sobre todo cuando estaba detrás de Jorge [Martín], pero sabía que, si era capaz de liderarla, el ritmo era bueno", afirmó.

"Jorge intentó atacar, pero entonces simplemente aumenté el ritmo y eso bastó para hacer las dos últimas vueltas más relajado", agregó.

El italiano Marco Bezzecchi terminó tercero y se rezagó en la carrera por el título.

Márquez, corredor de Ducati, permaneció por detrás de Martín hasta que lo superó en la undécima vuelta.

Martín comentó que cuenta con "una buena equipación para luchar por el resto de la temporada" pero admitió que Márquez fue el mejor piloto del día.

"Creo que hoy era realmente difícil ganar", apuntó Martín. "Fue uno de esos días en los que piloté casi a la perfección, fui muy fino, muy seguro, y aun así no pude ganar", valoró.

Fue el sexto triunfo de Márquez en un gran premio de la actual temporada, pese a haberse perdido las carreras de Le Mans y Cataluña por una cirugía de pie y de hombro.

Este domingo había amanecido soleado en Japón, pero el cielo se fue nublando y refrescó poco antes de que empezara la carrera.

Márquez no pareció estar en problemas desde que adelantó a Martín, quien también se vio cómodo en el segundo lugar.

Bezzecchi debió lidiar con una feroz retaguardia para evitar ser superado por su coterráneo Enea Bastianini, quien terminó de cuarto.

El español Pedro Acosta terminó séptimo, después de lograr en Austria la primera victoria de su carrera en MotoGP.

En sexto lugar quedó Ai Ogura, quien esperaba ser el primer corredor japonés en ganar en Motegi desde 2004.

El brasileño Diogo Moreira sufrió una caída y quedó fuera del gran premio. El sábado terminó en segunda posición en el esprint, luego de que Martín fuera rebajado al tercer lugar debido a una sanción.