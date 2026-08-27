"Espero que Brasil se haya parado", dice Dos Santos tras su récord

"Espero que Brasil se haya parado para seguir esto", saboreaba este jueves en Zurich el brasileño Alison Dos Santos, que batió el récord del mundo de 400 metros vallas con un impresionante tiempo de 45 segundos y 80 centésimas.

"Esta noche ha sido extraordinaria para mí, para todos los que han venido aquí a verme y para los lo estaban viendo desde su casa. Espero que Brasil se haya parado para seguir esto igual que la gente de aquí, en el estadio", afirmó el atleta de 26 años.

"No tengo palabras para explicar qué ha pasado", admitió. "He estado en una forma excelente toda la temporada, soy rápido, soy fuerte", se enorgulleció.

En 2022 hizo ya historia logrando el título mundial de los 400 metros vallas en el Mundial de Eugene y desde entonces ha sido subcampeón mundial en 2025 y dos veces bronce olímpico (2021 y 2024).

Este jueves mejoró en casi medio segundo su mejor marca personal y pulverizó la anterior plusmarca mundial (Karsten Warholm, 45.94 en 2021) en 14 centésimas.

El récord del mundo este jueves fue una sorpresa pero Dos Santos ha demostrado un estado de forma espectacular a lo largo de esta temporada, donde ha sido el mejor en una de las pruebas más exigente del atletismo actual.

"Hemos modificado numerosos aspectos de mi entrenamiento y de mi carrera para prepararme mejor para esta prueba. Comienzo más rápido y termino más fuerte. Es lo que hay que hacer para batir un récord del mundo", explicó.