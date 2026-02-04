Esquiar sin ligamento cruzado, la osada apuesta de Lindsey Vonn

Pese a una rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, la estadounidense Lindsey Vonn no renuncia a su sueño de competir de nuevo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, una osada apuesta que, sin embargo, no sorprende a los médicos viniendo de un fenómeno del esquí habituado a superar graves lesiones.

¿Para qué sirve el ligamento cruzado anterior?

"El ligamento cruzado anterior es una pieza esencial para la estabilidad de la rodilla, especialmente cuando practicas esquí: tienes la rodilla a 90 grados y tu esquí tiende a provocar una rotación de la tibia", detalla Stéphane Bulle, médico del equipo francés de esquí alpino.

"Cuando ya no lo tienes, el mayor riesgo es que la rodilla se vuelva inestable y que la tibia se salga por debajo del fémur, provocando lesiones adicionales", añade el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano ortopédico que ha operado a numerosos futbolistas y esquiadores de este tipo de lesiones.

Esta lesión, sin embargo, no siempre es incapacitante y no implica necesariamente una intervención quirúrgica, como es precisamente el caso de Vonn.

Bulle dice entender la voluntad de Vonn, de 41 años, de querer tomar parte el domingo en la prueba de descenso de los Juegos de Milán Cortina, su disciplina favorita.

"Estás a las puertas de los Juegos Olímpicos, tienes a una esquiadora que se ha roto los cruzados, está al final de su carrera, son sus últimos Juegos; por supuesto que pondría todo en marcha para acompañarla en esa decisión, si considero que, médicamente hablando, es factible", afirmó.

¿Cómo se está tratando Vonn?

Tras su caída en el descenso de Crans-Montana (Suiza) el pasado viernes, Vonn sufre una contusión ósea y una lesión de menisco, además de la rotura del ligamento cruzado anterior.

"Lo primero que hay que hacer es desinflamar la rodilla (...) Los cuidados consisten en rehabilitación, no muy complicada en sí",explica Stéphane Bulle.

"También hay que hacer trabajo de fortalecimiento muscular con electroestimulación", añade Sonnery-Cottet.

Para el primer entrenamiento oficial programado el jueves, Vonn llevará una férula: "Es una rodillera articulada que estabiliza la rodilla lateralmente y evita la traslación de la tibia respecto al fémur; funciona bien", explica Bulle.

¿Qué puede esperar Vonn?

Aunque ninguno de estos dos especialistas tiene acceso al historial médico de la esquiadora ni la han tratado nunca, ambos no se atreven a descartar a la norteamericana en su último desafío de conquistar el oro 16 años después de su título olímpico en descenso.

"Ha sido tan sorprendente desde el inicio de su carrera, que con ella todo es posible (...) Si dice que se siente bien, es que realmente hay una oportunidad", asegura Bulle.

"No es imposible que pueda terminar siendo campeona olímpica. Dada su fuerza mental, es totalmente factible", coincide Sonnery-Cottet.

Aunque su rodilla izquierda esté afectada, la cabeza de Vonn puede marcar la diferencia.

Ha demostrado una increíble resiliencia a lo largo de su carrera frente a numerosas lesiones, especialmente en la rodilla derecha, donde le colocaron una prótesis parcial de titanio antes de retomar su carrera el invierno pasado tras casi seis años retirada.

"Los atletas que se han lesionado y han vuelto a su mejor nivel tienen esa dimensión mental. Tienen la certeza de que podrán regresar porque ya lo han hecho", destaca Bulle.

¿Hay precedentes?

La propia Vonn ganó una medalla de bronce en sus últimos Campeonatos del Mundo, en 2019, estando lesionada de una rodilla (rotura del ligamento lateral externo).

Aunque quizá el ejemplo más impactante fue el del francés Pierre Vaultier, especialista de snowboardcross, que "se lesionó en diciembre de 2013, decidió no operarse y se convirtió en campeón olímpico en febrero de 2014", recuerda Sonnery-Cottet.

"Había ganado la Copa del Mundo varias veces, pero nunca lograba rendir en los Juegos Olímpicos y, en ese momento, lesionado, tuvo como un clic. Luego me explicó que se dijo: 'No hay nada que perder'. Y eso le permitió ganar".