“Esta es la original maratón de Panamá”

Con la premisa “sé parte de una edición histórica: 50 años de la verdadera maratón de Panamá”, la Maratón Internacional de Panamá busca que el público no se confunda ante otras propuestas de maratón en la Ciudad de Panamá y así celebrar juntos a lo grande este año, su medio siglo de fundación.

“Esta es la maratón original, que cumple 50 años. Si otros quieren hacer algo, si quieren ganar su plata, allá ellos, nosotros sí sabemos lo que hacemos y vamos bien”, expresó Gregorio “Beby” Miró, presidente del Club Corredores del Istmo, organizador de esta carrera, considerada el máximo evento del atletismo panameño.

“Vamos como un 70% de inscripciones por encima del año pasado”, añadió. Este 2026, la carrera se realizará el 15 de noviembre, en un circuito en la Ciudad de Panamá, pasando por la Cinta Costera, Punta Pacífica y Amador. A partir de hoy, el precio de las tarifas de inscripción cambiará.

“Se subirá un poco [el precio], pero se hace de manera escalonada”, recalcó Miró. Hay tres maneras de inscripción: online (maratoninternacionaldepanama.com), Yappy, y a través de las tiendas SEIKO. En la cuenta en redes sociales @maratonintldepanama, hay más detalles. Miró reiteró que la salida para los corredores de 42 km será a las 4:00 a.m.; y a las 5:45 a.m. lo harán los de 21 km y relevos. Y los de 5 km, a partir de las 6:00 a.m. “A las 12 mediodía tienen que haber terminado”, indicó el dirigente.

En la edición 2024 compitieron 2,589 personas; y en 2025, fueron 3,227. Para la versión 2026, la meta es reunir a más de 5 mil corredores, y que un 40% sea extranjeros. En el marco de la carrera se desarrollará una expoferia el 13 y 14 de noviembre, en Megapolis Hotel Panamá.