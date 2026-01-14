Estadounidense Ledecky firma segundo mejor crono de la historia en los 1.500 m libre

La estadounidense Katie Ledecky, nueve veces campeona olímpica, registró este miércoles el segundo mejor tiempo de la historia en los 1.500 metros libre al imponerse con autoridad en la jornada inaugural del US Pro Swim Series en Austin, Texas.

Ledecky fue inalcanzable y se quedó con la victoria con un tiempo de 15 minutos 23 segundos 21 centésimas, con más de un minuto de ventaja sobre la segunda clasificada, la joven de 16 años Brinkleigh Hansen, quien tocó la pared en 16:31.31.

Becca Mann completó el podio con un registro de 16:35.09.

La nadadora no amenazó su récord mundial de 15:20.48, establecido en 2018, pero cerró con un fuerte remate final que le permitió mejorar su propio segundo mejor tiempo histórico, 15:24.51, logrado en abril del año pasado durante el Pro Swim Series de Fort Lauderdale, Florida.

Desde entonces, Ledecky conquistó su sexto título mundial en esta prueba en el Campeonato Mundial disputado el año pasado en Singapur.

Además, ha ganado las dos medallas de oro olímpicas en los 1.500 m libre desde que la prueba fue incorporada al programa femenino: en Tokio 2021 y París 2024.

A sus 28 años, la nadadora estadounidense -obtuvo su primer oro olímpico en los 800 m libre en Londres 2012- no muestra señales de declive mientras asoman en el horizonte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ledecky, única mujer en bajar de los 15:30 en los 1.500 metros libre, logró este registro por décima vez en su carrera.

Además, posee los 12 mejores tiempos de la historia y 24 de los 25 mejores registros. El segundo puesto de la italiana Simona Quadrella detrás de Ledecky en el último Mundial, con 15:31.79, figura ahora como la decimotercera mejor marca de todos los tiempos.