¡Este Dembélé me lo han cambiado! Ni rastro del jugador que pasó por Barcelona

Entre lesiones a repetición e irregularidad, Ousmane Dembélé no deslumbró a España durante sus seis temporadas en el FC Barcelona (2017-2023), pero tres años después de su salida, se ha convertido en Balón de Oro y pieza básica de la Francia que se medirá a España en semifinales del Mundial, el martes en Arlington, cerca de Dallas.

Durante su paso por Barcelona dejó algunos destellos de su clase y, sobre todo, engordó su palmarés (3 Ligas y 2 Copas del Rey), pero no dejó un recuerdo imborrable entre el aficionado azulgrana.

No cabe duda de que el número 7 de los Bleus tiene ganas de revancha y sueña en voz baja con ser el sepultador de la Roja en este Mundial, lo que sería un guiño del destino para alguien que vivió momentos tan complicados al otro lado de los Pirineos.

Ese sueño tampoco es imposible, porque Dembélé ha tomado una nueva dimensión desde que abandonó el Barça y fichó por el PSG y el papel protagonista que tiene ahora con su selección, después de que durante mucho tiempo estuviese en un segundo plano.

Queda muy lejos aquel delantero apenas consciente de las exigencias de la élite, ridiculizado por su falta de profesionalismo y su incapacidad de ofrecer actuaciones acordes con su inmenso talento.

Llegado con solo 20 años a Cataluña en agosto de 2017 procedente del Borussia Dortmund por una suma astronómica (145 millones de euros) con la delicada misión de hacer olvidar el traspaso de Neymar al PSG, Dembélé se perdió en total 144 partidos con el Barça por diversos problemas físicos, para un balance más bien pobre (40 goles en 185 encuentros, incluyendo todas las competiciones).

Con los Bleus, el delantero formado en Rennes también tardó mucho en hacerse un hueco. Fue campeón del mundo en 2018 con un papel de suplente y los siguientes años apenas convence, mientras Kylian Mbappé, dos años más joven, deslumbra al planeta.

- "Tengo confianza en él" -

El punto de inflexión en su carrera se produce con su traspaso al PSG en el verano de 2023: Luis Enrique le entrega las llaves del equipo, con una libertad total, en una función híbrida entre extremo derecho, mediapunta y falso nueve.

El éxito es rotundo y las dos campañas victoriosas en la Liga de Campeones (2025, 2026), así como la conquista del Balón de Oro en 2025, van a hacer que "Dembouz" entre definitivamente en la élite.

Para culminar esta metamorfosis, aún hacía falta que se convirtiera también en un elemento clave de la selección francesa y lo ha logrado en este Mundial.

A los 29 años, Dembélé (65 partidos internacionales, 12 goles) forma por fin parte de los líderes de los Bleus, componiendo junto a Kylian Mbappé y Michael Olise un temible trío en ataque.

Llegó a Norteamérica sin haber marcado un solo gol en las cuatro fases finales de los diferentes campeonatos que había disputado con los Bleus, pero en este Mundial ya suma cinco tantos y ha hecho callar todas las críticas.

Didier Deschamps nunca le ha abandonado, defendiendo con uñas y dientes al exjugador del Rennes, muy cómodo en Estados Unidos dentro del esquema táctico ofensivo 4-2-3-1 diseñado por el seleccionador galo.

"No hay ningún problema con Ousmane. Tiene que volver a adaptarse a un sistema en el que no juega durante toda la temporada. Confío en él. No hay duda. Es un jugador decisivo. 'Ous' tiene esa capacidad. Es muy bueno para él y, sobre todo, para la selección francesa", explicó Deschamps tras el primer gol del parisino contra Irak en la primera fase (3-0), el 22 de junio en Filadelfia.

Clasificado por tercera vez consecutiva para las semifinales tras 2018 y 2022, Dembélé está en la cima de su carrera, listo para aguar el verano a los aficionados españoles.

"Es excepcional. Me siento muy bien en esta posición que conozco perfectamente. Voy de menos a más en esta competición. Estoy contento con mis actuaciones aunque puedo hacerlo mejor. Pero el equipo está por encima de todo. Estamos centrados en el objetivo y vamos a intentar llegar hasta el final", declaró el jueves tras la victoria contra Marruecos en cuartos de final (2-0).