Este sábado inicia la temporada 2025 del Nacional de Baloncesto U19 Masculino y Femenino

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó sobre el inicio de la Temporada 2025 del Nacional de Baloncesto U19 Masculino y Femenino.

Se detalló que para este viernes, 12 de septiembre, a las 5:30p.m., en el Salón VIP de La Doce Sport Center de la 12 de octubre, se tiene programado el Congresillo Técnico del Nacional de Baloncesto U19 Masculino y Femenino; que contará con la participación de catorce (14) equipos divididos en dos grupos, Conferencia NORTE: Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas; la Conferencia SUR la conforman: Colón, Kuna Yala, Darién, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte y como equipo invitado, la Preselección Nacional Masculina U17.

Mientras que para el sábado, 13 de septiembre, se tiene programada la Gran Inauguración de la Temporada 2025 del Nacional de Baloncesto U19 Masculino y Femenino, con partidos programados en el gimnasio Municipal Algis “Cuteco” Moreno (Masculino) de la ciudad de Penonomé y el gimnasio Municipal de Aguadulce (Femenino), provincia de Coclé para los equipos de la Conferencia Norte y en la Arena Roberto Durán como también en el gimnasio Roberto Kelly de la ciudad Capital, para los quintetos de la Conferencia Sur.

La Ronda Regular se jugará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Penonomé y en la ciudad Capital; los dos primeros equipos clasificados de cada Conferencia pasan al “Final Four” que está programado para el martes 16, en donde también se van a definir las llaves Semifinales y Final del Nacional de Baloncesto U19 Masculino y Femenino, en la Arena Roberto Durán.