"Esto es un regalo", dice Rodri tras Balón de Oro

El centrocampista español Rodri, laureado el lunes con el Balón de Oro masculino, definió el premio como "un regalo" a toda su trayectoria profesional.

"Esto es un regalo, una recompensa para tantos años atrás", dijo en conferencia de prensa, recordando sus dos últimas temporadas en las que ha ganado la Liga de Campeones con el Manchester City en 2023 y la Eurocopa con España en 2024.

"La temporada pasada fue casi perfecta para mí a nivel colectivo, individual, con goles importantes, pero no pensé que pudiera repetir. Hay momentos puntuales que te dan la posibilidad de estar en la candidatura de Balón de Oro, nunca pensé en estar a ese nivel pero volví mas fuerte", añadió sobre su temporada 2023-2024.

Al ser preguntado sobre si es consciente de la magnitud de su logro, Rodri declaró necesitar tiempo para poner en valor su premio.

"Cuando tenga cincuenta o sesenta años seré consciente, ahora estoy viviendo el proceso. Sé lo que significa el Balón de Oro, por eso me he querido acordar de españoles que han marcado el fútbol y no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil", declaró en alusión a su discurso de agradecimiento.

"Esto para el fútbol español es increíble. Yo no estaba obcecado con el Balón de Oro pero éste es un Balón de justicia para el fútbol español", concluyó el centrocampista español tras la noche en la que fue nombrado mejor jugador del mundo por la revista France Football.