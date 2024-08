"Esto representa mucho para el continente africano", celebra Tebogo

El botsuano Letsile Tebogo, primer atleta africano que se proclama campeón olímpico de 200 metros, estimó este jueves que su título "representa mucho" para su continente.

"Esto representa mucho para el continente africano. Ahora se ve que África existe en el mapa del esprint, el mensaje debía ser claro y directo", declaró el joven velocista de 21 años, que se cuelga un oro en sus primeros Juegos Olímpicos.

"Es realmente extraordinario para mí ser campeón olímpico", añadió.

Antes de él, el namibio Frankie Fredericks fue doble medallista olímpico de 200 metros, pero en ambos casos de plata, en 1992 y 1996.

¿Por qué el esprint africano tuvo que esperar hasta 2024 para colgarse la medalla de oro olímpica en la media vuelta de pista?

"¡Esperábamos que esto llegara!", sonrió Tebogo. "Estaba realmente sorprendido cuando crucé la línea. vi que estaba delante con Kenny [Bednarek] y no vi a Noah [Lyles] a mi izquierda. Normalmente hay una gran curva, como en el Mundial del año pasado. Me guardé eso en la cabeza y he entrenado cada día hasta agotarme y perfeccionarlo lo máximo posible", contó Tebogo.

Su oro es además el primer título olímpico de la historia de Botsuana y quiso acordarse también de su madre, fallecida hace unos meses.

"He tenido que abstraerme y concentrarme en la competición. Si no hubiera tenido a mi equipo a mi alrededor, no estaría en los Juegos Olímpicos", agradeció.

