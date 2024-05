"Estoy preocupado", Djokovic cae en Ginebra justo antes de Roland Garros

"Estoy preocupado". Fue a Ginebra en busca de certezas, pero el serbio Novak Djokovic abandona Suiza con más dudas, tras caer eliminado en semifinales de este torneo ATP 250 sobre tierra batida contra el checo Tomas Machac (N.44) por 6-4, 0-6 y 6-1.

"Claro que estoy preocupado. No he jugado para nada bien este año", reconoció la leyenda.

"He tenido algunos buenos partidos aquí pero es lo que hay y tengo que aceptarlo. No me considero favorito ahora. Iré partido a partido, veremos lo lejos que llego", señaló sobre Roland Garros, que comienza el domingo.

Este nuevo tropiezo del número 1 mundial, en crisis de resultados desde el inicio del año 2024, alimenta las dudas sobre su estado de forma en las horas previas al inicio del segundo grande del año, donde el serbio defiende su título.

'Djoko' todavía no había alcanzado ninguna final en este 2024, algo que no le ocurría a estas alturas de temporada desde 2018.

Contra Machac, Djokovic sufrió en el arranque del partido para mantener su servicio, en un juego que se alargó 11 minutos. Más acertado al resto que en el saque, el serbio se anotó el primer 'break', 2-1 para confirmar la ventaja con su propio servicio y escaparse 4-1.

Y cuando parecía que el mejor Djokovic estaba reapareciendo, el juego del serbio se vino súbitamente abajo.

Con 4-2, Djokovic cometió varias faltas directas, perdió su servicio y permitió a Machac empatar 4-4. El checo aprovechó el caos para cerrar el primer set en 58 minutos.

Djokovic pidió en ese momento asistencia médica y arrancó la segunda manga con un doble break, jugando a impulsos intermitentes, capaz de anotar golpes de genio y de cometer errores groseros.

"Tuve malas sensaciones en el estómago, no fue una buena noche. Pero no quiero restarle nada a su victoria, se lo merecía. Para ser honesto, no sé qué pensar de este partido, quiero olvidarme e irme a París", añadió el serbio.

Aún así Djokovic cerró en media hora el segundo set (6-0), aprovechando los errores del checo.

Pero de nuevo, el tercer set trajo consigo un cambio de guion. Empujado en varias ocasiones al error por un rival más explosivo, el número 1 volvió a desconectar, cedió dos veces consecutivas su servicio y dejó el camino libre hacia la final para el checo tras 2 horas y 6 minutos de juego.

Esta será la primera final en el circuito para el joven de 23 años, que se enfrentará al noruego Casper Ruud (N.7) o al italiano Flavio Cobolli (N.56).