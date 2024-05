"Estoy sí o sí en mi mejor momento", dice Tabilo antes de Roland Garros

Semifinalista en Roma, donde eliminó al número uno mundial Novak Djokovic: el chileno Alejandro Tabilo dijo este viernes en una entrevista con la AFP en París que se siente "sí o sí" en su "mejor momento" justo antes de Roland Garros.

Será su primera participación en el cuadro principal del Grand Slam parisino, tras haberse quedado en las rondas previas de clasificación en el pasado, y lo hará además como número 25 del ranking ATP, la mejor posición de toda su vida, a sus 26 años.

Su debut será en principio el domingo, primer día del torneo, ante un rival procedente de la fase de clasificación previa.

Pregunta: Después de ser semifinalista en Roma y de subir hasta el puesto 25 en el ranking, ¿se siente en su mejor momento?

Respuesta: "Lamentablemente no se dio ganar el torneo en Roma, pero estoy sí o sí en mi mejor momento de tenis. Ojalá seguir subiendo. Estoy con mucha confianza y espero hacerlo lo mejor posible acá. Es muy emocionante poder estar acá. Quiero tomarlo partido a partido, en todos los otros Slams [torneos del Grand Slam] he conseguido hacer segunda ronda, así que quiero por ahora tratar de pasar ese límite, pero quiero tomarlo con calma. Ir viendo partido a partido".

P: La victoria sobre Djokovic en la tercera ronda de Roma, ¿supone un antes y un después en su carrera?

R: "Aunque trato de tomarlo no más como otro partido, sí que fue un partido inolvidable. Por la parte tenística me dejó la confianza de que puedo competir con cualquiera de ahí arriba. Eso me deja muy tranquilo y con mucha confianza. Quiero aprovechar todo lo que aprendí de ese partido y seguir con ese ritmo. Fue increíble. Por mi parte traté de desconectarme un poquito del celular, en Chile fue un boom. Tuve muchos mensajes por Insta [Instagram]. Traté de enfocarme en la semana, en el momento. Fue una semana inolvidable, que pude compartir con mi familia, mis amigos y mi novia".

P: Su presencia en semifinales en Roma y la de Nicolás Jarry en la final ha hecho incluso que se hable de una nueva eclosión del tenis chileno...

R: "Es cierto que nos han comparado en los últimos días con nombres como los del Chino [Marcelo Ríos], [Nicolás] Massú o [Fernando] González. Es un gran honor poder tratar de hacer cosas que ellos hicieron antes que nosotros. Yo les veía jugar a ellos cuando estaba creciendo y es muy lindo que te pongan junto a esos nombres. Me sirve para seguir avanzando".

P: Roland Garros será además este año la sede del torneo olímpico, ¿es otro de sus grandes objetivos de la temporada?

R: "Volver aquí para los Juegos Olímpicos será un sueño, ya sabiendo que estoy ahí, clasificado. Eso me emociona mucho. Es un sueño que tengo desde chiquitito, poder estar en las Olimpiadas, así que va a ser un sueño cumplido para mí. Mi idea es jugar en los Juegos en singles y en dobles. Mi partner de siempre en dobles ha sido Tommy [Tomás Barrios], que también está clasificado, y estamos viendo todas las posibilidades, con Jarry también".

P: Nació y creció en Canadá, se formó también en Estados Unidos. ¿Cuándo decidió que quería representar deportivamente a Chile, el país de sus padres?

R: "Es por eso, mi papá y mi mamá son chilenos. En mi casa en Canadá siempre fue Chile primero, así que siempre me sentí más chileno que canadiense. Siempre le pedí a mi papá que quería jugar por Chile y según fui avanzando de joven en el ranking ya se presentó la posibilidad de jugar para el país".

P: En los inicios de su carrera tuvo cambios importantes de peso, con importantes oscilaciones antes de conseguir estabilizarse, ¿qué le enseñó aquel proceso?

R: "Fue un duro proceso. Desde chiquitito siempre estuve un poco pasado de peso, eso me traía lesiones de espalda, así que quise cambiarlo y bajé mucho. Fue un proceso largo poder mantenerme. Ahora ya sé cómo es la dieta y todo, estamos por lo tanto en el mejor momento físico y hemos aprendido de todo ese proceso. Creo que llegué como a un máximo de unos 100 kilos y a un mínimo como de unos 60, así que en su momento fue un cambio enorme, pero ahora lo llevo muy bien [75 kg según su ficha ATP]".

P: Puso en apuros recientemente a Alexander Zverev en semifinales de Roma aunque no pudo ganarle, ¿tiene algún consejo para Rafa Nadal de cara a su partido de primera ronda contra el alemán?

R: "No sé, ya si me llegara a preguntar le digo personalmente [risas]. Pero solo le podría ayudar hasta un cierto punto porque a mí no me fue muy bien con Zverev, perdí el partido. Así que creo que será mejor confiar más en Nadal, por cómo le fue siempre acá".