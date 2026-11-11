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Estructura que te impactará

Desde el inicio de sus operaciones en 2023, la escuela destaca por la consolidación de un grupo estable de practicantes

Estructura que te impactará
Corteía | Parte del grupo de estudiantes de la academia.
Estructura que te impactará
Cortesía | Clases de técnica impactida en la academía.
Estructura que te impactará
ML | Estudiantes.
Estructura que te impactará
Estructura que te impactará
Yalena Ortiz
11 de noviembre de 2026

Desde su fundación en 2023, la academia Taekwondo ITF Panamá fomenta el desarrollo de niños y adultos mediante un entrenamiento enfocado en la base técnica, la constancia y la vivencia diaria de los valores marciales. La organización surgió con el objetivo de estructurar un espacio de aprendizaje donde la práctica técnica vaya de la mano con la enseñanza de principios éticos indispensables, explica el Javier Martínez, director de Taekwondo ITF.

Guiada por el lema “Disciplina, Respeto y Espíritu Indomable”, la academia trabaja activamente con alumnos distribuidos en las categorías ‘kids’ y adultos. Desde sus inicios, la propuesta de formación se ha centrado en recibir a estudiantes sin necesidad de experiencia previa, acompañándolos en un proceso progresivo que incluye clases regulares, el aprendizaje desde cero y la preparación para la realización de exámenes periódicos de cambio de cinturón y ascenso de grado.

El auge de esta modalidad marcial en el país responde a una necesidad constante de las familias por encontrar alternativas educativas y formativas completas, afirma Martínez. En el Taekwondo ITF, los practicantes no solo desarrollan resistencia, coordinación y agilidad motriz, sino que también ejercitan aspectos fundamentales como la concentración, el autocontrol, la seguridad personal y el sentido de comunidad. En un entorno donde las distracciones digitales y el sedentarismo representan desafíos cotidianos, la práctica constante de un arte marcial ofrece una estructura que impacta de manera positiva en la vida diaria de los estudiantes, tanto en el ámbito escolar como en el laboral y personal.

A pesar de estos avances, el principal obstáculo que enfrenta la organización en la actualidad radica en la necesidad de superar la falta de difusión para lograr la expansión y masificación del Taekwondo ITF a nivel nacional.

$!Estructura que te impactará
2023
fue el año de fundación de esta academia de artes marciales.
Figuras destacadas

ML | En este camino de constancia y progreso, destacan varias figuras de la academia. En la categoría infantil, Óscar Pinzón representa la base técnica y la disciplina que se cultiva desde temprana edad. Por su parte, en el grupo de adultos se encuentra: José Olmedo, Cristina Kotwick, Brigitte Sánchez, Jeifrer Ruiz Rendón y Elly Herrera. Estos atletas encarnan la filosofía del centro, demostrando que la dedicación en el ‘dojang’ es clave para el desarrollo personal y marcial.

De interés

Ubicación: Equilibrium By Farah, Calle 68, Ciudad de Panamá

Inscripción: La primera clase es gratis y las mensualidades son de B/.55.00.

Para ingresar solo necesitan venir con ropa cómoda y botella de agua, no necesitan experiencia previa.

Clases: martes y miércoles, de 5:15 p.m. a 6:15 p.m. y los jueves de 7:15 p.m. a 9:15 p.m.

La meta es dar a conocer los beneficios específicos de este estilo y consolidar su presencia en el ecosistema deportivo panameño.
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