Panamá sumó una nueva decepción en el béisbol internacional. Ayer, la Selección de Panamá U12 fue derrotada 3 carreras a 2 por su similar de Estados Unidos, en partido de la última fecha de la Súper Ronda del Premundial U12, que se disputa en República Dominicana.

El resultado, sepultó las aspiraciones de la novena canalera de lograr uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, a jugarse en Taiwán en 2027. Panamá quedó con récord de 1 victoria y 4 derrotas en la Súper Ronda.

“Para venir a este torneo hay que prepararse mucho más”, sentenció el mánager de Panamá U12, Elpidio Pinto. “Siento que los muchachos, a lo último, se me quedaron sin fuerzas, pero le hicimos un partido cerrado a Estados Unidos, logramos pelear hasta el último momento. Yo estoy orgulloso de mis peloteros, aquí no hay reproches ni críticas. Quizás hay que mejorar algunas cosas para estar más fuertes [físicamente]. Estos niños vinieron a dar la cara por Panamá y la dimos con responsabilidad”, añadió Pinto, quien dijo asumir cualquier reclamo.

Desde el cuerpo técnico quitan culpa a los peloteros. Para el exjugador y comentarista Eric Espino, los equipos panameños son competitivos y aunque este 2026, los resultados, en la mayoría de las veces, no favorecieron, hay que valorar el esfuerzo que se hace, pues “nadie quiere perder”, pero se enfrenta a lo mejor del mundo, y los rivales tienen más recursos y un mayor nivel.

Espino recomendó seguir jugando en todas las categorías, priorizar que sea en la mayor cantidad durante el año, analizar las fallas técnicas para hallar correcciones y respaldar al atleta. Por su parte, el periodista Jorge Amaya, afirmó que el equipo U12 se esforzó y no se pudo, pero “hay que seguir trabajando”.

Además, indicó que al igual que otras selecciones [U18 y U23, que también sufrieron descalabros en torneos internacionales) no logran mantenerse, pero “hay muy buen material humano, se necesita trabajar más y mejor, porque hay buen futuro para el béisbol de Panamá”.

Para diciembre, en específico del 12 al 18, Panamá albergará el Campeonato Panamericano de Béisbol U10 de la WBSC Americas. El torneo, que será una oportunidad para los nuestros se destaquen, tendrá como sede la Academia Mariano Rivera, en La Chorrera.