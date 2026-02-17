Evenepoel gana la crono en Vuelta a Emiratos y arrebata el liderato a Del Toro

El belga Remco Evenepoel se impuso el martes en Abu Dabi en la segunda etapa de la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, una contrarreloj de 12 kilómetros, y arrebató el maillot de líder al mexicano Isaac Del Toro.

En un recorrido llano ideal para el campeón olímpico y mundial de la especialidad, Evenepoel aventajó al británico Joshua Tarling en 6 segundos y al francés Rémi Cavagna por 12, quienes son los mismos corredores que le siguen ahora en la clasificación general.

La estrella belga supera en la general a Del Toro por 32 segundos antes de afrontar el miércoles la etapa reina de la prueba, con un ascenso final al Jebel Mobrah, un puerto con pendiente media de casi el 12% y rampas de hasta el 17% de desnivel.