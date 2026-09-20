Evenepoel se corona campeón mundial de contrarreloj por cuarto año consecutivo

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por cuarto año consecutivo este domingo en Montreal, testigo de una hazaña histórica, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y a la joya francesa Paul Seixas.

A sus 26 años, Evenepoel se une en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma consecutiva.

El belga se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años.

Con el triunfo, Evenepoel sentó las bases para un posible doblete, ya que puede convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición del Mundial.

Ya hizo suya una hazaña similar, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El ciclista del Red Bull Bora será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —que quedó en un buen sexto puesto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel.

Evenepoel confirmó su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos.