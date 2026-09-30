Exhibición de equinos, previo a subasta

Los organizadores de la gran subasta anual del Haras San Miguel hacen de conocimiento público que el próximo sábado 10 de octubre se estarán presentando, en una exhibición, los 33 ejemplares que serán puestos a la venta al mejor postor el martes 13 de octubre (7:00 p.m.), en el Hipódromo Presidente Remón, en el sector de Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

La invitación es extensiva a todos los propietarios, entrenadores y las personas interesadas, para que aprecien las piezas en el convivio que está señalado de las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m., en los establos del Haras San Miguel, ubicados en el Hipódromo Presidente Remón.

Durante la reunión de la familia hípica, los interesados podrán solicitar que se les facilite la observación del o de los ejemplares que desean apreciar físicamente. Con esta acción, los compradores de los potros y potrancas tendrán de antemano una apreciación de los ejemplares que tendrán a bien entrar en las pujas y repujas el día del remate. En la subasta se pondrán a la venta hijos de los padrillos y pisteros norteamericanos ‘Dublín’ (10), ‘Jaguar Paw’ (12), ‘Salustio’ (8) y del nativo ‘Punta de Lanza’ (3).

Las piezas han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, además de haber pasado los exámenes veterinarios necesarios, como una garantía a los compradores.

De las 33 piezas, 19 son potros y 14 potrancas, equinos que entrarán a la edad dos años de edad el 1 de enero de 2027 y están nominados para competir en los años venideros de próximas competencias de la Serie Hípica del Caribe.