Expectativas al tope por el sorteo de grupos del Mundial

La ceremonia para definir el camino de los 48 equipos a la justa planetaria se celebra hoy en Washington, con un Trump listo para acaparar su cuota de protagonismo

ML | El presidente de FIFA, Gianni Infantino, durante una visita al Kennedy center, en Estados Unidos, previo a la ceremonia del sorteo de emparejamiento de grupos al Mundial FIFA 2026. Tasos Katopodis - FIFA / FIFA via Getty Images
Redacción Metro Libre
05 de diciembre de 2025

La selección masculina de fútbol de Panamá conocerá hoy los rivales de su grupo y el camino que tendrá que superar en el Mundial FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Y será a través de un sorteo en la capital estadounidense Washington D.C., desde las 12 m.d. (hora en Panamá), con 4 bombos, en los que están divididos 48 selecciones, un número inédito de participantes, de doce equipos cada uno en función del ranking FIFA del pasado 19 de noviembre, y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

Los canaleros (No.30 en el ranking) quedaron encuadrados en el bombo 3. Y es que el bombo 1 es para los tres anfitriones y los mejores nueve clasificados del ranking; el bombo 2, para los posteriores (del puesto 10° para abajo, hasta lograr 12 clasificados), mientras que el bombo 4 están los demás países (con el índice más bajo) y los que lleguen mediante las repescas, con fases a un solo partido (de Europa -semifinales el 26 de marzo, y finales el 31 de marzo - e Intercontinental - semifinales el 26 de marzo y la final, el 31 de marzo-).

La gran novedad del sorteo residirá en que, “para garantizar el equilibrio competitivo”, la FIFA ha establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con restricciones para las cuatro primeras selecciones de su ranking oficial.

