Experto en remontadas, el Barcelona levantó dos goles para ganar 3-2 al Villarreal este domingo en su estadio y recuperó su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de La Liga.

El Barça se distancia así de su gran rival, que había igualado a puntos el sábado tras vencer 2-1 al Celta Vigo.

Dos goles en los primeros siete minutos de Tajon Buchanan (2') y Tani Oluwaseyi (5') dieron al Villarreal una ventaja contundente en el Camp Nou.

Pero el Barça de Hansi Flick comenzó a carburar y pudo acortar distancias antes del descanso, pero Lamine Yamal estrelló en el poste un penal que él mismo había provocado.

En la segunda parte, el vigente bicampeón español marcó tres veces en un lapso de 11 minutos para llevarse la victoria.

Gerard Martín (57') y Fermín López (61') empataron el partido para el Barça antes de que un gol en propia puerta de Pau Navarro (67') diera los tres puntos al equipo local. Navarro, además, fue expulsado por doble amonestación a los 90+3'.

El Barça tiene ahora una racha de cuatro partidos consecutivos ganados en todas las competiciones desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid en octubre.

- "Empezamos el partido mal" -

"Sufrimos porque empezamos el partido mal, encajamos dos goles muy pronto. Me quedo con cómo reaccionó el equipo, pero tenemos que trabajar para que esto no vuelva a suceder", dijo el centrocampista del Barça Pedri, elegido mejor jugador del partido, a DAZN.

"Contra un equipo como éste no siempre puedes darle la vuelta a un 2-0", recordó.

Los locales fueron sorprendidos a la hora de la siesta con Buchanan firmando un espléndido disparo desde fuera del área. Fermín López perdió el balón con un pase descuidado y el internacional canadiense no perdonó.

Dos minutos después, el Villarreal dobló su ventaja cuando Tani Oluwaseyi, otro canadiense, irrumpió por el costado izquierdo y soltó un sorprendente disparo por encima de Joan García que se alojó en la escuadra.

Los hombres de Hansi Flick podían haber recortado distancias cuando el propio Oluwaseyi derribó a Lamine Yamal en el área y se señaló penalti tras una revisión del VAR.

El prodigio cruzó demasiado su disparo, que se fue lamiendo el poste.

Lamine Yamal trató de resarcirse con una internada desde la banda antes del descanso, pero Peter Gulacsi despejó su tiro-centro y el portero, junto a su defensa, se combinó para frustrar a Eric García en el rechace.

- Triplete relámpago -

El Barcelona salió revitalizado en la segunda parte y pronto se metió de nuevo en el partido.

Martín marcó casi a la hora de juego tras un centro de Pedri desde la izquierda para que el central cabeceara a la red.

Cuatro minutos más tarde, López fusiló el segundo después de que Lamine Yamal se la dejara en bandeja.

Y el tercero llegó enseguida. Un ingenioso pase de tacón de Lamine Yamal encontró a Eric García, cuyo centro fue empujado al fondo de su propia portería por Navarro.

"El primer gol del Barça nos mató psicológicamente, ellos recuperaron confianza, un par de minutos después empataron y a partir de ahí se hace mucho más difícil", dijo Santiago Comesaña a DAZN.

También este domingo, el Atlético de Madrid, tercero, visitaba a su vecino Getafe.