Jennifer Rodríguez (JR) estableció un récord nacional en la disciplina de Lanzamiento de jabalina (600 gr.) con una marca de 46.79 m., logrado en el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios Mayor, en Bogotá, Colombia, realizado recientemente. Una marca que la anima a mejorar sus tiempos en el atletismo, una meta que compartió con Metro Libre (ML).

ML: ¿Qué significa para ti este récord nacional? JR: “Fue muy gratificante, ya que no me lo esperaba. Yo me estaba preparando para pruebas combinadas de Heptatlón, donde se hacen 7 pruebas, para eventos locales y centroamericanos, y dentro de esa modalidad también se hace lanzamiento de jabalina y lograr mejorar mi marca personal anterior de 38 m, y ahora es de 46.7 9m, es un logro muy grande para mí”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? JR: “Clasificarme a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, que se realizaran en El Salvador. Llegar a niveles panamericanos y luego, asistir a unos Juegos Olímpicos”.

ML: ¿En qué eventos tienes planeados participar este 2023? JR: “el Campeonato Centroamericano en San José, Costa Rica (6 al 7 de mayo), en lanzamiento de jabalina. Según mis resultados en el Centroamericano, podría estar calificándome a los Juegos Centroamericanos y del Caribe (23 de junio al 8 de julio). También planea ir a los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, en San Salvador, en jabalina y 100m vallas (11 al 16 de julio)”.

ML: ¿Faltan sitios para el atletismo en Panamá? JR: “Sí, faltan más escenarios, ya que los lanzadores de jabalina, disco y martillo no tenemos donde practicar, pues en la cancha del Estadio Rommel Fernández no se puede lanzar, por los cuidados que ésta tiene. El mejor lugar para entrenar y competir atletismo, lo que es pista y lanzamiento de bala, es en el Rommel”.

ML: ¿Cómo te defines a la hora de competir? JR: “Como una persona muy competitiva y centrada en lo que quiero lograr”.

ML: ¿Qué es lo más difícil a la hora de entrenar o competir? JR: “En cuanto a entrenar sería el tema de descanso, por el hecho de que trabajo, allí tengo mucho desgaste físico y mental y a la hora de ir a entrenar muchas veces el cuerpo se siente cansado y no se entrena al 100%. A la hora de competir, lo más difícil sería el tema de controlar los nervios y la ansiedad, que la mayoría del tiempo uno siente; esto por querer mejorar marcas, mejorar técnicas, etc.”.