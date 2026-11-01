Fallece a los 34 años la atleta Ciara Mageean, excampeona de Europa de 1.500 m

La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 m en 2024, falleció este domingo a los 34 años como consecuencia de un cáncer intestinal, anunció su familia en Instagram.Campeona de Europa de 1.500 m en Roma por delante de la británica Georgia Hunter-Bell, Ciara Mageean anunció en julio de 2025 que padecía un cáncer.La deportista de Portaferry, en Irlanda del Norte, reveló posteriormente que se trataba de un cáncer intestinal en fase avanzada y escribió un libro sobre su lucha contra la enfermedad, "Mi carrera más grande", publicado en el verano (boreal) de 2026."El país pierde a una heroína", señaló el Comité Olímpico Irlandés sobre la atleta que representó a ese país en los Juegos Olímpicos de 2016 y de 2021.Los homenajes del mundo del atletismo se han multiplicado. La Federación Internacional de Atletismo se declaró "conmocionada por la pérdida de Ciara Mageean, una luchadora dentro y fuera de la pista que nos brindó tantos momentos de celebración e inspiró a tantísimas personas".pmu-vg/iga/dbh