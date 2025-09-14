Fallece a los 46 años el excampeón británico de boxeo Ricky Hatton

El británico Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo de 46 años, fue hallado muerto en su domicilio en la ciudad de Hyde, en el noroeste de Inglaterra, informó este domingo la agencia de prensa británica Press Association.

La policía informó que por el momento no hay elementos para considerar la muerte como sospechosa.

"La policía recibió una llamada para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 06H45 [05H45 GMT] hoy [domingo], donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. Actualmente no se cree que haya circunstancias sospechosas", declaró un portavoz de la policía de Gran Mánchester.

Hatton ganó títulos mundiales en las categorías de peso superligero y welter, y su estilo agresivo lo convirtió en uno de los boxeadores británicos más populares de su generación, llegando a enfrentarse a estrellas mundiales del cuadrilátero como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

En 2010, el apodado "The Hitman" perdió su licencia para pelear después de que un periódico publicase un vídeo en el que se le veía consumir cocaína.

Poco antes, a Hatton le habían diagnosticado depresión y problemas de alcohol.

El boxeador reveló que sufría problemas de salud mental tras colgar los guantes, aunque en julio anunció que regresaría al cuadrilátero para una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái en diciembre.