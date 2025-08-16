FC Barcelona logra completar inscripción en LaLiga de Joan García y Rashford

A escasas horas de su entrada en liza en el campeonato en Mallorca, el FC Barcelona logró por fin inscribir oficialmente en LaLiga este sábado a sus dos principales fichajes del mercato, el guardameta Joan García y el atacante inglés Marcus Rashford.

El portero catalán, de 24 años y fichado por 31 millones de dólares este verano procedente del Espanyol, y el internacional inglés, cedido con opción de compra por el Manchester United, forman parte de la plantilla oficial del Barça en LaLiga, al menos de forma temporal.

Ambos podrían por tanto debutar en el primer encuentro de la temporada este sábado en Mallorca (17h30 GMT).

Todavía en problemas económicos y a la espera del avance de las obras de renovación de su mítico estadio Camp Nou, el FC Barcelona realizó en las últimas horas varias operaciones clave para pasar el estricto control del 'fair-play' financiero: la salida del defensa central Iñigo Martínez hacia el Al Nassr saudita, la venta del resto de derechos del extremo portugués Francisco Trincao al Sporting Portugal y la renovación del lateral francés Jules Koundé hasta 2030.

El gigante catalán también ha podido utilizar la baja de larga duración de su guardameta y primer capitán, el alemán Marc André ter Stegen, operado recientemente de la espalda, para inscribir en su lugar a Joan García.

Varios jugadores siguen todavía sin licencia, entre ellos el guardameta polaco Wojciech Szczesny, los jóvenes defensas Gerard Martín y Héctor Fort, el mediocentro Marc Bernal y la promesa sueca Roony Bardghji, el tercer fichaje del mercato entre temporadas.