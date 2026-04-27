Felix, la atleta olímpica más laureada, planea regresar en Los Ángeles 2028

La estadounidense Allyson Felix, la mujer más laureada en la historia del atletismo olímpico con once medallas, dijo en una entrevista publicada este lunes que planea competir en los Juegos de Los Ángeles 2028, tras ausentarse en París 2024.

En un artículo de la revista Time, Felix aseguró que se está preparando para la que espera sea su sexta participación olímpica, que se daría en su ciudad natal y cuando ella tenga 42 años.

"Este es un regreso a casa único en la vida", comentó Felix, de 40 años. "Es lo único con la fuerza suficiente para hacerme volver".

La estadounidense es la atleta olímpica más condecorada en la disciplina de atletismo.

Conquistó su única medalla de oro individual en la prueba de los 200 metros en Londres 2012, pero sumó oros colectivos en el relevo 4x400 en Pekín 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2021; y obtuvo títulos en el relevo 4x100 en 2012 y 2016.

Asimismo, se colgó la plata en los 200 metros en 2004 y 2008, y la misma presea en los 400 metros en 2016. En Tokio obtuvo el bronce en los 400 metros.

Felix ha sido una firme defensora de las mujeres que retoman la competición deportiva tras haber tenido hijos. Ella dio a luz a una hija en 2018 y a un hijo en 2024.

Asistió a los Juegos Olímpicos de París 2024 en calidad de espectadora y descubrió que añoraba sus días de competición.

"Sin duda, fueron emociones encontradas", confesó Felix a Time. "Hubo momentos en los que pensé: 'Oh, esto es fantástico. Es tan emocionante estar en las gradas y vivirlo desde el otro lado'".

"Y luego hubo momentos en los que pensé: '¿Sabes? Extraño esta sensación'".

Felix también ganó la cifra récord de 20 medallas en los Campeonatos Mundiales —la mayor cantidad obtenida por cualquier atleta, hombre o mujer—, incluyendo 14 títulos.

La deportista, que también es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, afirmó ser realista respecto a su objetivo.

"Sé que a los 40 años ya no me encuentro en mi plenitud deportiva. No me hago ilusiones al respecto", reconoció.

"Probablemente me reprocharía a mí misma no haberlo intentado", agregó. "Independientemente del resultado, estaré allí con mis hijos, disfrutando del ambiente y animando a todos los competidores".