Félix Olivares en la final de voleibol de los Codicader

El Colegio Félix Olivares de Chiriquí Panamá venció 2-1 al Colegio San Francisco Hermanos Maristas de Nicaragua para clasificarse a la final del voleibol masculino de los IX Juegos Codicader de nivel Intermedio.

En el partido semifinal, celebrado en el Gimnasio Nacional, los canaleros tuvieron que reponerse tras caer en el primer set 22-25. Ganaron el segundo 25-18 y en el decisivo tercer episodio, triunfaron por escaso margen, 15-13, para sellar su boleto a la final, en la que chocarán con el Instituto Clodomiro Picado de Turrialba que, en la otra semifinal, superó 2-0 a Guatemala.