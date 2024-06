“Feliz, liberado y aliviado”

Kylian Mbappé confesó ayer que en la última temporada en el Paris Saint-Germain (PSG) francés le dijeron que “no jugaría”, pero su entrenador, Luis Enrique Martínez, y el director deportivo, Luis Campos, le “salvaron”, por lo que insistió en que ahora es “feliz” como madridista, aunque eso no quiere decir que fuera “infeliz” con los parisinos. Sin embargo, defendió que “no era infeliz” en el PSG.

“Estaría mal decir que sí. Hay cosas que me hicieron infeliz, pero hay cosas que no se pueden mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido”, explicó algo enigmático.

El delantero estrella de la selección francesa declaró sentirse “liberado y aliviado” luego de que el pasado lunes se anunciara su fichaje por el Real Madrid, ayer en conferencia de prensa en Metz, con la concentración del conjunto galo, donde jugará hoy ante Luxemburgo (2:00 pm, hora en Panamá), un partido de preparación para la Eurocopa 2024, de Alemania.

“Todo el mundo conoce la información, voy a jugar en el Real Madrid durante al menos cinco temporadas. Es un placer inmenso y un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad”, declaró Mbappé, quien añadió que no respondería a ninguna otra pregunta sobre su fichaje para “proteger a la selección”, de la que es el capitán.