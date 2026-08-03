Ferrand-Prévot y Vollering, medio Tour femenino en juego en 21 kilómetros

La contrarreloj del martes, con 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, se presenta como un momento clave en la lucha por el maillot amarillo del Tour de Francia femenino, un ejercicio temido por las dos grandes favoritas, Pauline Ferrand-Prévot y Demi Vollering.

"No empiezo desde cero, sino desde menos diez", bromeó la francesa en la víspera de la salida de la Grande Boucle en Lausana, Suiza.

Ferrand-Prévot, ganadora del Tour el año pasado, no disputa una contrarreloj desde mayo de 2025, cuando fue décima en la etapa inaugural de la Vuelta a España. Pero aquella prueba fue de tan solo ocho kilómetros.

La corredora de 34 años da por hecho que perderá tiempo el martes, en Borgoña, frente a especialistas como la suiza Marlen Reusser, campeona del mundo de la disciplina, o la neerlandesa Anna van der Breggen, también muy cómoda en el esfuerzo individual.

Incluso la española Paula Blasi, extriatleta, puede afrontar la etapa con más ambición que Ferrand-Prévot.

A pesar de las complejidades, la francesa, jefa de filas de la formación de Visma, habla de "un verdadero desafío", "el tipo de reto que (le) encanta", y asegura que ha "hecho bien (sus) deberes".

Su impresionante pérdida de peso desde el inicio de la temporada podría hacer temer un déficit de potencia. Pero la campeona olímpica de BTT 2024 asegura que tiene el peso que le permite rendir al máximo.

"En montaña, pero también para esta contrarreloj en la que habrá que sacar muchos vatios", afirma.

- Un Tour por 4 segundos -

Su rival previsible para la victoria final en Niza el 9 de agosto, Demi Vollering, reconoció en los últimos días que tampoco es "una verdadera especialista en la contrarreloj".

"Incluso me preparé mentalmente para la posibilidad de perder algunos segundos en eso", admitió la neerlandesa ante la AFP.

Sin embargo, no puede permitirse perder demasiado tiempo, como ocurrió en los 12 kilómetros de la cuarta etapa del Giro de Italia a principios de junio, cuando cedió más de un minuto ante su compatriota Anna van der Breggen.

Pero se trataba de una contrarreloj en subida, mientras que la etapa del Tour del martes, de 21 kilómetros, es menos exigente a pesar de que cuenta con tres kilómetros al 6% en mitad del recorrido.

Vollering, de 29 años, se preparó este invierno con el apoyo técnico de su equipo FDJ United-Suez y de Specialized.

La doble vencedora de la Vuelta a España (2024, 2025) no quiso dejar nada al azar y lleva tres días repitiendo que "habrá que luchar por cada segundo".

La neerlandesa recuerda que perdió el Tour 2024 por cuatro segundos frente a la polaca Katarzyna "Kasia" Niewiadoma, la diferencia más pequeña jamás registrada, tanto en hombres como en mujeres.

Esta vez Ferrand-Prévot y Vollering llegan a la crono separadas por... 4 segundos a favor de la neerlandesa.