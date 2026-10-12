¿Final brasileña otra vez? Estudiantes aún tiene algo que decir en la Libertadores

¿Habrá una nueva final de Copa Libertadores 100% brasileña? Frente a Flamengo, el campeón defensor, Estudiantes de La Plata afrontará una misión casi continental para impedirlo, mientras Palmeiras, finalista el pasado año, y Fluminense dirimirán en la otra semifinal el segundo boleto a Montevideo.

El último de los cuatro títulos de Libertadores del Pincha se remonta a 2009. Desde 2019, el principal torneo de clubes de la Conmebol ha tenido acento brasileño: los equipos de ese país conquistaron las siete ediciones más recientes y Flamengo fue campeón en tres (2019, 2022 y 2025) de ellas.

Si el Mengão representa una parte importante de ese dominio, Palmeiras encarna su continuidad.

El Verdão buscará una cuarta Libertadores tras conquistar las ediciones de 1999, 2020 y 2021 y alcanzar las finales de 2000 y 2025, mientras Fluminense aspira a una segunda corona tras imponerse en la Copa de 2023.

1. La revancha pendiente del Pincha

Los antecedentes inmediatos entre Estudiantes y Flamengo invitan a imaginar una semifinal cerrada.

El destino quiso que compartieran en el Grupo A de esta edición, con un empate 1-1 en La Plata y un triunfo 1-0 del rubro-negro en el Maracaná.

Pero la historia entre ambos va más allá.

Apenas un año atrás, el Fla eliminó al León en los cuartos de final tras una serie resuelta por penales (4-2), luego de un 2-1 para los brasileños en Rio y un 1-0 para los argentinos en La Plata.

"¿Qué voy a decir de Flamengo? Tiene muy buenos futbolistas, un gran equipo. Ha generado una hegemonía muy grande en los últimos años en Copa Libertadores", dijo el entrenador de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina.

La campaña de Flamengo respalda su condición de aspirante al título.

El elenco del portugués Leonardo Jardim es el único equipo que sigue invicto en esta Copa Libertadores y buscará mantener esa marcha frente a Estudiantes.

"Conocemos la valía de Estudiantes. Es un equipo de calidad, extremadamente intenso", aseguró Jardim. "Han demostrado este año, y en ediciones recientes de la Copa, su energía y la calidad de sus jugadores", agregó.

El primer cara a cara entre ambos se escenificará el jueves (00H30 GMT del viernes) en el estadio Uno, en La Plata.

2. Tradición copera vs ilusión tricolor

Si Estudiantes intentará romper la hegemonía brasileña, Palmeiras y Fluminense jugarán por mantenerla.

El duelo entre paulistas y cariocas, el primero este miércoles (00H30 GMT del jueves) en Rio de Janeiro, garantizará la presencia de un club del país del jogo bonito en la final del 28 de noviembre en Montevideo y enfrentará dos maneras distintas de llegar al partido por el título.

Palmeiras se ha convertido en un abonado de las últimas instancias de la Copa bajo el mando del portugués Abel Ferreira.

El Verdão disputará su sexta semifinal en las últimas siete ediciones, una regularidad inédita en el continente.

"Estamos pensando partido a partido. Vamos a intentar luchar hasta el final, esa es nuestra mentalidad. Luchar hasta el final", afirmó el capitán palmeirense, el defensor central paraguayo Gustavo Gómez.

Fluminense, en cambio, ha construido una historia mucho más breve, pero igualmente efectiva.

Las dos veces que disputó una semifinal de Libertadores alcanzó la final: fue subcampeón en 2008 -perdió con Liga de Quito- y conquistó su primera corona en 2023 tras derrotar a Boca Juniors en el Maracaná.

La serie enfrentará así a la constancia de Palmeiras con la eficacia de Fluminense.

"El objetivo es el mismo: tenemos que ganar siempre, lo cual implica una enorme responsabilidad en cada partido, y darlo todo en cada uno de ellos", aseguró Marcão, al frente del Flu como entrenador principal desde mediados de agosto tras el despido del argentino Luis Zubeldía.