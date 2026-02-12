Finlandia excluye a un entrenador olímpico por consumo de alcohol

El entrenador jefe del equipo finlandés de saltos de esquí, Igor Medved, fue excluido de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por quebrantar las normas sobre "consumo de alcohol" en el evento, declaró el jueves el Comité Olímpico Finlandés.

"No tenemos una tolerancia cero para el alcohol. Lo que sí tenemos es una tolerancia cero en la torre del trampolín y durante el entrenamiento, a partir de ahí no tenemos tolerancia cero", dijo a la AFP el jefe del equipo olímpico del país nórdico, Janne Hanninen.

Este incidente implicando a Medvev no se dio "en el marco de un entrenamiento", precisó.

En una declaración publicada por el Comité Olímpico Finlandés, Igor Medved dijo "sentirlo mucho".

"Me disculpo ante todo el equipo finlandés, ante los deportistas y los aficionados", dijo.

En su ausencia, será su adjunto, Lasse Moilanen, quien asuma la función técnica principal en el equipo de saltos de esquí de Finlandia en Milán-Cortina.