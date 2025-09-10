Finlandia gana a Georgia y pasa a sus primeras semifinales de EuroBasket

Finlandia se impuso este miércoles a Georgia por 93-79 en Riga (Letonia), en el duelo entre equipos revelaciones del EuroBasket 2025, para alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.

Los finlandeses, verdugos de Serbia en octavos, se enfrentarán el viernes a Alemania o a Eslovenia, que se medían este miércoles a las 18H00 GMT en el último duelo de cuartos.

La otra semifinal opondrá a Turquía y a Grecia.

El equipo del jugador de Utah Jazz de la NBA Lauri Markkanen (17 puntos y 6 rebotes) resistió a los georgianos, que disputaban su primer duelo de cuartos de final después de eliminar en octavos a Francia (80-70).