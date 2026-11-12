Finlandia y Noruega impedirán la entrada de deportistas rusos

Finlandia y Noruega, que comparten frontera con Rusia, anunciaron este jueves que prohibirán la entrada de atletas rusos en su territorio por considerar que representan una amenaza.

La decisión responde a la guerra de Rusia con Ucrania y tiene lugar antes de que ambos países europeos alberguen citas deportivas internacionales, lo que pone en duda la participación de los deportistas rusos.

La ciudad noruega Trondheim celebrará en diciembre la Copa del Mundo de esquí de fondo y la finlandesa Tampere celebrará en marzo el próximo Mundial de Patinaje.

"Mientras continúe la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia, los atletas rusos no tienen nada que hacer en Finlandia", dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, citada en un comunicado.

A mediados de octubre, la ministra había instado a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a dejar de expedir visados turísticos a los rusos, en rechazo a la invasión de Ucrania iniciada en 2022.

"Su entrada en el territorio constituiría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia", agregó la ministra.

Finlandia, que comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, dejó de emitir visados a ciudadanos rusos para viajes no esenciales en 2022.

"Rusia utiliza el deporte como herramienta de propaganda y busca servirse de él para promover los objetivos de su guerra de agresión ilegal", afirmó el ministerio en su comunicado.

- "Herramienta de propaganda" -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, celebró la medida en un mensaje en X y pidió a otros países europeos "cerrar las brechas que aún quedan y reforzar la presión coordinada sobre Rusia".

La federación internacional de patinaje (ISU) anunció que está "estudiando" las implicaciones de la decisión del gobierno finlandés.

"Los deportistas no deberían ser castigados por las acciones de los gobiernos en un mundo donde, lamentablemente, muchos conflictos están en curso", consideró el organismo.

Las nuevas normas de visado en Finlandia relativas a los atletas se aplicarán a partir del 16 de noviembre.

Según las nuevas restricciones, "solo se permitirá que ciudadanos rusos trabajen con un visado Schengen en tareas que sean esenciales para los intereses nacionales de Finlandia", indicó la cancillería en su nota.

Los llamados visados Schengen permiten viajar dentro de los 29 países europeos que forman parte del sistema.

La decisión del gobierno finlandés llega tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), del 30 de octubre, que abrió la puerta al regreso de los equipos rusos de hockey sobre hielo al Mundial del próximo año.

- Participación en duda -

Horas después de la decisión tomada por Finlandia, el gobierno de Noruega señaló que impedirá que atletas profesionales rusos y bielorrusos compitan en el país.

Noruega, que comparte con Rusia una frontera terrestre de casi 200 km, señaló en un comunicado que su intención es evitar que atletas de estos países visiten su territorio mientras continúe la guerra en Ucrania.

La ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas Hansen, indicó que el país ya tiene normas estrictas sobre visados para ciudadanos rusos y bielorrusos, pero ahora "restringe aún más" su normativa.

Según la nota, las recientes "flexibilizaciones introducidas por las federaciones deportivas internacionales" implicaban que más deportistas y personal de apoyo de ambos países podían llegar a la nación escandinava para competir.

El gobierno noruego afirmó que dará instrucciones a las autoridades de inmigración y a la policía para "denegar la entrada a deportistas profesionales rusos y bielorrusos y al personal de apoyo que los acompañe".

Los cambios entrarán en vigor "próximamente", indicó el gobierno.

El comunicado señaló que el deporte de élite ruso mantiene estrechos vínculos con las autoridades rusas y, por lo tanto, no puede "considerarse de forma independiente" de la guerra en Ucrania.

Esta decisión implica que los deportistas rusos y bielorrusos podrían quedar excluidos del Mundial de esquí de fondo a pesar de haber sido autorizados por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

La FIS permite que atletas rusos y bielorrusos compitan bajo ciertas condiciones, como no exhibir símbolos nacionales y firmar una declaración de neutralidad.