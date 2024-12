Fiorentina corta su racha en Bolonia, AC Milan tiene cumpleaños amargo

La Fiorentina, que llevaba ocho partidos seguidos de Serie A ganando, cortó su racha al perder 1-0 en el campo del Bolonia, este domingo en la 16ª jornada, en la que el AC Milan, en el día que conmemoraba el 125º aniversario de su fundación, empató 0-0 en casa con el Génova.

Un tanto del danés Jens Odgaard en el minuto 59 fue el detonante de la primera derrota liguera de la Fiorentina en la liga desde la caída a mediados de septiembre en Bérgamo contra el Atalanta.

Este revés hace que la Fiorentina se quede anclada en 31 puntos, en el cuarto puesto, descolgado ahora a seis puntos del líder Atalanta, que el sábado había vencido 1 a 0 en el campo del modesto Cagliari (18º).

La Fiorentina, eso sí, tiene un partido disputado menos, el que tuvo que interrumpir ante el Inter de Milán a principios de mes con 0-0 provisional en el marcador, cuando su jugador Edoardo Bove sufrió una parada cardíaca en el césped.

El entrenador del Bolonia, Vincenzo Italiano, amargó así la tarde a su exequipo, al que condujo a dos finales de la Conference League y a una de la Copa de Italia antes de unirse a su actual equipo.

"Hoy hemos logrado una gran victoria ante un gran equipo. Estamos en crecimiento como equipo y estamos empezando a funcionar bien, especialmente en defensa. Conceder tan pocas opciones a un equipo como la Fiorentina es algo espléndido", celebró Italiano.

El Bolonia sube así a la séptima posición, después de conseguir una quinta victoria en sus últimos siete encuentros ligueros.

- 125 años, 0 goles -

En San Siro, el AC Milan lo había preparado todo para festejar el 125º aniversario de la fundación del club, que se cumplirá el lunes, pero sus jugadores no pudieron contribuir a que la velada fuera perfecta, con un triste empate 0-0 ante el Génova (13º).

Antes del partido hubo un espectacular acto de luz y sonido, con la presencia de leyendas de la historia del equipo 'rossoneri' como Marco Van Basten, Filippo Inzaghi o Franco Baresi, pero después el Milan se quedó mudo y ciego de cara al arco rival.

Fue superior a un defensivo Génova y Álvaro Morata llegó a enviar al larguero, pero el marcador no se movió y los 'tifosi' dedicaron abucheos al equipo.

El Milan es apenas octavo en la clasificación, lejos de la pelea por el título, ya a 14 puntos del líder Atalanta.

"Hicimos un buen partido, con una buena motivación y muchas ocasiones. Lo único que nos faltó fue un gol", lamentó el entrenador portugués del Milan, Paulo Fonseca.

- La Roma naufraga en Como -

La Roma (12º) sufrió un freno a sus esperanzas de escalar en la tabla al perder 2-0 en el campo del Como (16º), que decidió con dos tantos en el descuento final, logrados por Alessandro Gabrielloni (90+3) y el argentino Nico Paz (90+7).

El Como no ganaba desde finales de septiembre, un dato todavía más preocupante para el conjunto romano.

"Ellos hicieron todo lo que podían para ganar y nosotros no generamos las suficientes ocasiones. Estamos cansados por el número de partidos jugados, pero no quiero buscar excusas. Estoy contento con cómo están trabajando los chicos, pero necesitamos reforzar el plantel [en el mercado de enero], es algo que no escondo", dijo el veterano técnico de la Roma, Claudio Ranieri (73 años), que salió de su retirada a mediados de noviembre.

Por su parte, Lecce (14º) y Hellas Verona (17º) consiguieron victorias importantes en duelos directos de la lucha por la salvación, ante el Monza (19º) por 2-1 y el Parma (15º) por 3-2, respectivamente.

Para el lunes quedará el choque estelar de la jornada, la visita del Inter de Milán (3º) a la Lazio (5º), en un pulso directo entre dos aspirantes al 'Scudetto'.