Flamengo se lleva un empate de La Plata y se acerca a una nueva final de la Libertadores

El Flamengo, vigente campeón, igualó 0-0 de visita ante Estudiantes de La Plata la noche del jueves en la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026 y quedó mejor posicionado para avanzar a la final del torneo.

El vencedor de la serie se medirá en la final de la Libertadores, el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, contra el ganador de la llave entre Palmeiras y Fluminense.

Este jueves en el estadio UNO, en La Plata, Estudiantes fue más ambicioso y, a pesar de mostrar poca claridad, generó las principales situaciones para quedarse con la victoria.

Sin embargo, Flamengo resistió y se llevó un empate que lo deja en inmejorable posición para seguir en busca de su quinto título de Libertadores, tras los ganados en 1981, 2019, 2022 y 2025.

En un partido repleto de faltas, Flamengo tuvo más la pelota, se mantuvo cauteloso y no se dejó tentar por un Estudiantes que mostró más ambición en la primera parte.

El Pincha solo inquietó el arco de Agustín Rossi con la pelota parada y dos cabezazos de Guido Carrillo, mientras que el Fla se dedicó a taparle los circuitos al local y especuló sin pisar el área contraria, al punto de no realizar ni un solo disparo entre los tres palos del uruguayo Fernando Muslera.

Flamengo pareció irse con la sensación de haber hecho un buen negocio para definir la llave el jueves próximo en el estadio Maracaná.

- Palmeiras asalta el Maracaná, pero Flu sigue vivo -

El miércoles, en el inicio de la otra semifinal, Palmeiras tomó ventaja al vencer 2-1 al Fluminense en el Maracaná, donde el equipo carioca descontó en el tiempo añadido para llegar vivo a la vuelta de la próxima semana.

El argentino José Manuel "Flaco" López abrió el marcador en el minuto 45 y Marlon Freitas amplió la diferencia a los 85', pero el juvenil Wesley Natã, de 18 años, descontó de cabeza a los 90+3' y mantuvo al Flu en la pelea por un lugar en la final de la Copa.

Palmeiras, campeón continental en 1999, 2020 y 2021, buscará sellar la clasificación el miércoles en su casa, el NuBank Parque de Sao Paulo.

En la revancha, Estudiantes será el único obstáculo para que la Copa Libertadores vuelva a quedarse en Brasil, una costumbre que se ha mantenido en las últimas siete ediciones, desde la conquista de River Plate en 2018.