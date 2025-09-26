Flavia Pennetta y Francesco Bagnaia, entre los portadores de la antorcha olímpica 2026

La extenista Flavia Pennetta y el piloto de motociclismo Francesco Bagnaia serán algunos de los primeros portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (6-22 de febrero de 2026) durante un relevo que arrancará el 6 de diciembre en Roma, anunció el viernes el comité de organización de Milano-Cortina 2026.

Además de Pennetta, vencedora del US Open 2015, y de Bagnaia, doble campeón del mundo de MotoGP (2022, 2023), los primeros relevos, todos italianos, serán el cantante Achille Lauro, un joven autista Andrea Antonello y su padre Franco, la chef Lucia Tellone y Dario Pivirotto, quien ya portó la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de 1956 de Cortina d'Ampezzo y de 2006 de Turín.

Como dicta la tradición olímpica, el encendido de la antorcha tendrá lugar en Olimpia el 26 de noviembre. La antorcha se mantendrá primero en Grecia durante unos relevos de nueve días a través del país antes de poner rumbo a Roma el 4 de diciembre.

El relevo propiamente dicho de la antorcha arrancará el 6 de diciembre en Roma. La antorcha olímpica, que será llevada por 10.001 relevistas, atravesará Italia de norte a sur y de este a oeste, a lo largo de 63 días y de 12.000 km.

Atravesará rincones icónicos del país como Siena, Pompeya o Como. Pasará por Cortina d'Ampezzo el 26 de enero antes de llegar a Milán el 6 de febrero para la ceremonia de apertura en el estadio de fútbol San Siro.