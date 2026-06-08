Florentino Pérez afronta la reactivación del Real Madrid

El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afronta desde este lunes la reactivación del equipo merengue tras dos años sin títulos con la próxima vuelta de José Mourinho al banquillo como primer paso.

La candidatura del presidente merengue mostró un vídeo de Mourinho felicitándose por la victoria de Pérez, nada más conocerse su reelección con el 65% de los votos de los socios del Real Madrid.

"Sí, por supuesto", afirma un sonriente Mourinho vestido con un polo blanco, tras publicarse el triunfo de Pérez.

"Vamos a seguir trabajando para ganar títulos", dijo Pérez en un discurso tras conocer su victoria, mostrándose contento de que "vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho", a falta de la oficialización por parte del club merengue.

Pérez no esconde el buen recuerdo que dejó el luso durante su paso por el banquillo merengue entre 2010 y 2013.

"Fue el entrenador de aquella famosa Liga de los récords", afirmó Pérez en una entrevista con AS la semana pasada, en referencia a la temporada 2011/2012 cuando el Real Madrid ganó el torneo doméstico como el primer equipo en alcanzar el récord de los 100 puntos.

- Competitividad -

"Le dio al equipo unos niveles de competitividad muy altos y aquello fue muy importante para todo lo que se consiguió después", insistió el reelegido presidente merengue, convencido de que 'Mou' puso las bases para ganar después seis Copas de Europa.

El Real Madrid pagará al Benfica los 15 millones de euros (17,5 millones de dólares) de la cláusula de rescisión de Mourinho, cuya mano firme es vista por muchos como necesaria para poner orden en el vestuario.

Un vestuario que se va a ver reforzado con nuevos fichajes empezando por el central francés Ibrahima Konaté, que acaba de finalizar su contrato con el Liverpool.

La línea defensiva, lastrada por las lesiones, ha sido uno de los quebraderos de cabeza del equipo merengue durante la temporada.

Según la prensa francesa, Konaté ya habría firmado y solo faltaría su oficialización.

Junto al central galo, Pérez anunció la llegada del lateral derecho neerlandés del Inter de Milán Denzel Dumfries.

"Vendrán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones. Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid", afirmó Pérez la pasada semana en un acto de campaña.

- Un 'galáctico' misterioso -

"Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo y este año también", añadió.

El presidente merengue, autor de la era 'galáctica' en su primer mandato (2000-2006) tiene previsto anunciar esta semana una oferta de por lo menos 150 millones de euros (174 millones de dólares) por un jugador.

"Sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia", dijo Pérez en un programa de la televisión Cuatro, sin desvelar el nombre del jugador en cuestión.

Tras anunciar el fichaje de dos defensas, Pérez adelantó que este jugador misterioso será "de la media (mediocampo) para arriba" y no es de la liga inglesa.

La incógnita ha disparado las apuestas por quien podría ser el futbolista en cuestión con nombres que van desde el centrocampista del PSG Vitinha, pasando por su compañero Joao Neves, hasta el extremo francés del Bayern Munich, Michael Olise.

"Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, que se la ahorre", advirtió el presidente del club bávaro, Herbert Hainer, al periódico alemán Bild.

Dado el primer paso con una reelección que le da cuatro años más de mandato, Pérez se pondrá manos a la obra desde este lunes para reanimar a un Real Madrid, que acabó la temporada muy tocado y necesita volver a ganar títulos.