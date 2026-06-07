Florentino Pérez seguirá presidiendo el Real Madrid hasta 2030

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, según anunció el propio dirigente.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros", afirmó Florentino Pérez.

Enrique Riquelme se apresuró a reconocer su derrota y felicitar al vencedor, a la espera de los resultados oficiales, después de que varios sondeos difundidos por medios de comunicación atribuyeran entre el 60% y el 70% de los votos a Pérez.

"Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche", afirmó Riquelme casi al mismo tiempo que su rival.

El presidente merengue ha revalidado su puesto en las primeras elecciones desde 2006, cuando fueron convocadas tras la dimisión del propio Pérez con la que puso fin a su primer mandato (2000-2006).

Pérez volvió a la presidencia merengue en 2009 como único candidato a los comicios de ese año y, desde entonces, ha revalidado el cargo sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

El 12 de mayo pasado sorprendió al convocar estos comicios, para los que Riquelme logró armar una candidatura a contrarreloj con la que ha podido evidenciar cierta oposición al dirigente merengue.

- Nuevos fichajes -

Tras el aviso dado en las urnas, Pérez necesita enderezar el rumbo del Real Madrid, después de dos temporadas sin títulos y un tenso fin de campaña con un vestuario en llamas.

El primer paso será la vuelta de José Mourinho como entrenador, tras el buen recuerdo que el luso dejó en Florentino en sus tres años en el banquillo merengue (2010-2013).

"Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho", aseguró Florentino Pérez.

La mano firme de Mourinho, por el que el Real Madrid pagará 15 millones de euros (17,5 millones de dólares) es vista por muchos como necesaria para tratar de embridar un vestuario, que se verá reforzado con dos nuevas incorporaciones.

El presidente merengue anunció esta semana la llegada de los defensas francés Ibrahima Konaté, que acaba contrato con el Liverpool, y del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries.

Pérez tiene previsto asimismo lanzar esta semana una oferta histórica por un gran jugador que mantiene en secreto.

"Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones (de euros/174 millones de dólares) por lo menos", dijo el mandatario merengue en una entrevista con la televisión Cuatro el jueves.

- Un club de los socios -

Esas promesas deportivas parecen haber convencido a los socios más que las de Riquelme, que afirmó que traería a los jugadores del Manchester City Erling Haaland y Rodrigo Hernández 'Rodri', así como que trataría de negociar con el alemán Jurgen Klopp para que se hiciera cargo del banquillo.

El City desmintió la operación de Haaland, amenazando con acciones legales, al igual que hizo el agente de Klopp.

Pérez también ha repetido a lo largo de toda la campaña que quiere que el club siga en manos de sus socios y rechazó que tenga intención de privatizar el club como denunció Riquelme.

El presidente merengue volvió a avanzar en campaña la posibilidad de dar entrada a un inversor "con un máximo del 5%" del club, pero insistió en que se haría previa autorización de los socios.

Según Pérez, este inversor simplemente asociaría su marca a la del Real Madrid, pero "ni decide, ni vota, que eso está reservado al 100% para los socios".

"No tengan ninguna duda de que conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo de sus socios", sentenció este domingo.