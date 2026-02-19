Deportes

Fonseca cae en octavos de final del Rio Open ante el peruano Ignacio Buse

Fonseca cae en octavos de final del Rio Open ante el peruano Ignacio Buse
El brasileño João Fonseca en una sesión de entrenamientos abierta a la prensa en el Itanhanga Golf Club, en Rio de Janeiro, el 5 de febrero de 2026 MAURO PIMENTEL
AFP
19 de febrero de 2026

El brasileño João Fonseca se llevó este jueves una nueva decepción en un flojo inicio de temporada, al ser eliminado por el peruano Ignacio Buse en los octavos de final del Rio Open.

Buse, de 21 años, se impuso sobre Fonseca, de 19, con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4.

La derrota del ídolo local deja al torneo ATP 500 de Rio de Janeiro sin otro de sus favoritos, después de que quedaran fuera de acción previamente los argentinos Francisco Cerúndolo, el mejor raqueta de Sudamérica en el ránking mundial (19º), y Sebastián Báez, ganador del título en 2024 y 2025.

Problemas en la espalda han limitado a Fonseca en el arranque de 2026.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR