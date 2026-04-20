Fractura de clavícula para Jorgenson, que se perderá la Lieja-Bastoña-Lieja

El estadounidense Matteo Jorgenson, jefe de filas del Visma-Lease a bike para las clásicas de las Ardenas, sufrió una fractura de clavícula en su caída en la Amstel Gold Race, y se perderá la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, anunció este domingo su equipo.

El corredor, de 26 años, se fue al suelo a unos 40 kilómetros para la meta situada en Valkenburg, tras no poder esquivar en una curva a Kevin Vauquelin, que se había caído instantes antes.

Si el francés pudo volver a montarse en la bicicleta, Jorgenson permaneció tendido sobre el asfalto. El californiano se hallaba en el grupo de cabeza junto a varios corredores, entre ellos el que sería ganador de la prueba Remco Evenepoel.

Dos veces ganador de la París-Niza (2024 y 2025), Jorgenson fue segundo esta temporada en la Drôme Classic ganada por el francés Romain Grégoire.