Francés Paul Seixas gana el Giro de Lombardía, su primer Monumento

La promesa del ciclismo francés y mundial Paul Seixas conquistó este sábado el primer Monumento de su carrera al ganar en solitario el Giro de Lombardía, en Como (norte de Italia).

Con solo 20 años y 16 días, el ciclista de la formación Decathlon CMA CGM se convierte en el vencedor más joven en las 120 ediciones de la "Clásica de las hojas muertas", una de las cinco carreras de un día más prestigiosas del calendario ciclista.

El recién campeón de la Vuelta a España, Enric Mas, quedó segundo, a 48 segundos, y el italiano Giulio Ciccone completó el podio tras cruzar la meta poco más de un minuto después de Seixas.

El francés se impuso tras un devastador ataque en la subida del Civiglio, a falta de unos 19 km de los 239 km de esta clásica. Un kilómetro después ya había dejado atrás a sus rivales por la victoria.

El belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico y vigente campeón europeo, fue el primero en descolgarse. Después lo hizo el mexicano Isaac del Toro, favorito a la victoria, y por último el campeón del mundo Brandon McNulty.

Evenepoel y McNulty terminaron finalmente en cuarta y quinta posición respectivamente.

En el último lustro, el Giro de Lombardía había repetido el mismo nombre en el palmarés de forma consecutiva: Tadej Pogacar.

La baja del esloveno, fuera de combate tras su caída en la Vuelta a España, abría las puertas a su sucesión, que ha recaído finalmente en Seixas.

El francés pone fin a una gran temporada ganando el tercer Monumento en el que ha participado, tras haber terminado séptimo en Lombardía el año pasado y segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja de abril.

En su primera temporada completa como profesional, Seixas debutó en una gran vuelta con un cuarto puesto en el Tour de Francia y ganó la Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona.

También ha brillado en otras clásicas, con un segundo puesto en la Strade Bianche y en el GP de Montréal.

Con esta victoria, Seixas se quita de paso el mal sabor de boca del Mundial disputado en septiembre, donde quedó 15º.