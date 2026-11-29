Un ensayo de Théo Attissogbe en el último segundo le dio a Francia el trofeo del Campeonato de Naciones de rugby, su primer título planetario, tras derrotar este domingo en Londres a Sudáfrica (40-34) a un año del Mundial de 2027.

Por delante al descanso (20-3), los Bleus sufrieron un gigantesco bajón que los envió a un segundo plano en el marcador (31-23) antes de un mano a mano espectacular.

Pero los franceses se sobrepusieron al término de una interminable secuencia culminada por Attissogbe, autor de un doblete en el templo de Twickenham, cerca de la capital británica.

En un partido completamente loco, y pese a la inferioridad numérica, los Bleus golpearon de últimos con el ya histórico ensayo de Attissogbe en el minuto 84.

Tuvieron que batallar duro frente a unos Springboks, vigentes doble campeones mundiales, tenaces y acostumbrados a la victoria.

Muy superiores en el primer tiempo, los Bleus perdieron completamente el hilo en la segunda parte, reavivando los traumas de los cuartos de final perdidos en el Mundial 2023, especialmente en los balones altos.

Pero "el corazón" de los franceses, según las palabras del segunda línea Florian Verhaeghe, designado hombre del partido, hizo que el encuentro cambiara de signo.