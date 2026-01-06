Deportes

Francia e Italia se despiden de la United Cup

Francia e Italia se despiden de la United Cup
La italiana Sara Errani y su compañero Andrea Vavassori (parte superior) durante su partido contra los franceses Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah y Edouard Roger-Vasselin en el duelo de dobles mixtos de la United Cup, en Perth, el 6 de enero de 2026 COLIN MURTY
AFP
06 de enero de 2026

Francia dijo adiós este martes en la fase de grupos de la United Cup, competición mixta por equipos nacionales, luego de su derrota 2-1 en Perth (Australia) contra Italia.

Italia también queda eliminada a pesar de su victoria, de forma que sólo Suiza avanza a cuartos de final en el grupo C. Los helvéticos serán los rivales de Argentina.

En Sídney, la otra ciudad que alberga partidos de la competición, Bélgica derrotó 3-0 a Canadá para asegurar su clasificación a cuartos de final.

Australia y República Checa también avanzaron a cuartos.

En Perth, la jornada del miércoles estará consagrada a los cuartos de final Estados Unidos-Grecia y Suiza-Argentina.

Y en Sídney, la Polonia de Iga Swiatek se enfrentará a Países Bajos.

TE PUEDE INTERESAR