Francia, la fuerza tranquila se acerca al tercer título mundial

Brillante en ataque e implacable en defensa, Francia desprende una serenidad a toda prueba y se proyecta hacia las semifinales del Mundial de 2026, el martes en Dallas, con la piel de seria candidata al título.

El tenso y trabado partido de octavos de final contra Paraguay (1-0) no fue, aparentemente, más que un paréntesis pronto cerrado y olvidado para el equipo de Didier Deschamps.

Los Bleus recuperaron rápidamente el jueves ese juego ofensivo que suscita admiración desde hace tres semanas para asfixiar a unos marroquíes resignados (2-0) y abrirse las puertas de las semifinales por tercera vez consecutiva.

Más allá de la actuación, que da cuenta de una continuidad excepcional en la cumbre del fútbol internacional, está esa solidez implacable que emana del combinado galo, en el que cuesta encontrar la más mínima fisura.

Sea cual sea el rival en la próxima ronda, la España de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, o Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles, Francia se ha impuesto hasta ahora como una máquina temible, difícil, cuando no imposible, de mover.

El ambicioso Marruecos lo pagó muy caro en cuartos de final pese a su voluntad de saltar al césped con "el cuchillo entre los dientes", según la expresión utilizada antes del encuentro por su seleccionador Mohamed Ouahbi.

- Ataque insaciable -

Los delanteros se mantienen en los altos estándares del inicio del torneo, con un Kylian Mbappé autor de su octavo gol con un disparo espléndido y un Ousmane Dembélé en modo Balón de Oro, que por fin ha encontrado un papel a su medida en la selección.

Un penalti fallado podría haber hecho dudar a cualquier jugador. Pero Mbappé no es como los demás y la superestrella no perdió el sitio tras ver cómo su intento era detenido por Yassine Bounou en la primera parte.

El crack del Real Madrid estuvo otra vez a la altura de su estatus y de su reputación al lograr su vigésimo tanto en un Mundial, a solo una unidad del récord del genio argentino Lionel Messi.

Entre Mbappé y Dembélé han celebrado trece de los 16 goles que los subcampeones del mundo han anotado en Norteamérica 2026.

"Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo", dijo el capitán al canal M6 tras derrotar a los Leones del Atlas.

Aunque hace helar a cualquiera, la ofensiva está lejos de ser el único punto fuerte de Francia.

La zaga francesa, que ha recibido dos tantos en seis partidos, ha encontrado una gran solidez en la impecable dupla Dayot Upamecano-William Saliba.

Los temores de tener una selección desequilibrada tras la instauración del esquema táctico ofensivo 4-2-3-1 en marzo de 2025 no se han materializado por el momento.

"El peligro puede venir de todas partes y defendemos cada vez mejor. Cuando los defensas ven el esfuerzo que hacen los de delante, eso crea una dinámica. Tenemos esa capacidad de ir a buscar al rival, de asfixiarlo, lo que permite al equipo jugar más arriba", dijo Deschamps.

- "Poco que temer" -

El entrenador galo, campeón mundial como jugador en 1998 y como técnico en 2018, no ha escondido el orgullo de dirigir al considerado máximo favorito a ganar el cetro el 19 de julio.

El mediocampista Adrien Rabiot compartió una "sensación" muy similar a la de su DT, al mostrarse sorprendido por la facilidad con la que Francia dominó a Marruecos, semifinalista en 2022 y que eliminó a Países Bajos y Canadá en las rondas previas.

"Teníamos poco que temer de este equipo. Es la sensación que teníamos en el campo. Es sorprendente", señaló el centrocampista a beIN Sports.

Armado en todos los sectores para llegar hasta el final y conquistar una tercera estrella, Francia no quiere, sin embargo, caer en la autosuficiencia.

Sus jugadores más experimentados, con Mbappé a la cabeza, saben bien que lo más difícil está aún por llegar.

"He sido campeón del mundo (en 2018) y subcampeón del mundo (en 2022). Este equipo no ha sido ni campeón del mundo ni subcampeón del mundo. Es el que tiene más potencial, aquel con el que se puede proyectar más fácilmente", afirmó el goleador histórico de los Bleus (64 goles en 104 cotejos).

"Hay mucha calidad y permite hacer soñar, pero los equipos fuertes son los que ganan y, por ahora, no veo ninguna copa dorada a mi lado", lanzó.