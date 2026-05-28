Francisco Cerúndolo sigue a su hermano a tercera ronda en Roland Garros

Poco después de que su hermano Juan Manuel diera la gran sorpresa del jueves en Roland Garros al derrotar al número uno Jannik Sinner, el argentino Francisco Cerúndolo también superó su obstáculo de la segunda ronda.

El mayor de los Cerúndolo, 26º del mundo y tenista sudamericano mejor situado en el ranking ATP, se impuso al francés Hugo Gaston (118º) por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.

Pero después de su triunfo, casi todas las preguntas a Francisco eran sobre su hermano Juan Manuel (56º), el protagonista del día en el torneo parisino tras sorprender a Sinner en cinco sets, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

"Me lo crucé en el comedor, en el pasillo. Le vi muy contento. No pude hablar ahí mucho con él sobre su victoria porque se iba a comer. Le vi feliz. Es un orgullo muy grande porque sé todo lo que luchó y por todo lo que pasó", declaró el mayor de los Cerúndolo en su conferencia de prensa.

"Es obvio que vivir esto en familia te llena más. Es un deporte muy individual y es mucho mejor con un hermano ahí. Lo hace más grupal, te sientes más en equipo. A la familia nos llena de orgullo", dijo.

El propio Francisco, de 27 años, dio consejos a Juan Manuel, de 24, previo a su partido ya que se había enfrentado más veces a Sinner.

"Antes del partido, él me preguntó cómo jugaba y cómo era su tenis. Le dije que estuviera animado, que le veía jugando bien y que en algún momento iba a tener alguna oportunidad, por mucho que él viniera jugando bien y fuera el número uno. Es algo único lo que ha hecho", celebró.

Francisco Cerúndolo se enfrentará el sábado en tercera ronda al estadounidense Zachary Svajda (85º), mientras que Juan Manuel Cerúndolo lo hará con el español Martín Landaluce (69º).

Menos suerte tuvo este jueves en segunda ronda otro argentino, Facundo Díaz (151º), que en un duro partido de cinco sets fue superado por el estadounidense Learner Tien (18º) por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (7/4) y 6-3.