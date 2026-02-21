Frida Karlsson no aspirará por enfermedad a tercer oro en esquí de fondo

La esquiadora de fondo sueca Frida Karlsson, ya dos veces campeona olímpica en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, "sigue presentando síntomas de resfriado" y renunció a participar en la última prueba, los 50 km con salida clásica, el domingo en Val di Fiemme, anunció el sábado el equipo de su país.

La escandinava de 26 años ganó el oro en esquiatlón y en 10 km individual, así como la medalla de plata en la prueba de relevos.

El viernes, por esos síntomas de resfriado, renunció al entrenamiento y quedó en cuarentena por precaución.

Varios integrantes del equipo sueco se han visto infectados por un virus desde hace más de una semana, entre ellos el subcampeón mundial de 50 km, William Poromaa, que fue baja este sábado en esa distancia en la categoría masculina, donde el ganador fue el noruego Johannes Klaebo.