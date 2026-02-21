MINSA refuerza vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud de Panama (MINSA) informó que en el país se han aplicado más de siete millones de dosis de la vacuna contra el sarampión.

Asimismo, anunció que coordina con agencias de viajes la aplicación opcional de la vacuna a personas que asistirán al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canada y Mexico.

La entidad destalló que “desde noviembre de 1995, Panamá no registra casos de sarampión, logro atribuido al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene el MINSA a través de su Departamento de Epidemiología, el cual da seguimiento permanente a casos sospechosos con síntomas compatibles con la enfermedad”.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, destacó que la vacunación continua ha sido clave para prevenir tanto casos importados como autóctonos. En ese sentido, explicó que, “ante la alerta de sarampión en la Región de las Américas, se ofrece gratuitamente la vacuna a quienes solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, junto con la dosis contra la fiebre amarilla”.

Asimismo, detalló que, debido al aumento de casos en los países sede del Mundial 2026, “el Minsa emitió lineamientos a las agencias de viajes para orientar a los viajeros sobre la importancia de vacunarse, aunque la medida no es obligatoria”.

La entidad manifestó que “históricamente, Panamá mantiene altas coberturas de vacunación, que oscilan entre 80 % y 94 % en la aplicación de la primera dosis en niños. En la segunda dosis, la cobertura disminuye ligeramente, principalmente en niños de 4 años de edad”. Además, “en la población adulta, la vacuna se aplica hasta los 64 años”.

Finalmente, el MINSA reiteró que sigue los lineamientos de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) y la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), fortaleciendo la vacunación tanto en instalaciones de salud como en aeropuertos, puertos, empresas, centros comerciales y terminales de transporte, así como a viajeros que acuden a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.