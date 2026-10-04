Frontenis panameño se prepara para nueva parada del Campeonato Nacional 2026

La Organización del Frontenis en Panamá realizará una nueva parada del Campeonato Nacional 2026, del 5 al 9 de octubre, en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia, con la participación de jugadores distribuidos en las categorías Primera, Segunda y Tercera.

La competencia se desarrollará mediante una fase de grupos y posteriormente una ronda eliminatoria, de acuerdo con el reglamento oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Los partidos de la ronda regular se disputarán a un máximo de 21 puntos, mientras que las semifinales y la final tendrán un límite de 30 puntos.

El torneo contará con jueces certificados y control de los partidos durante las distintas fases de la competencia.

Además del título nacional, el certamen tendrá como objetivo definir a los jugadores que integrarán la selección panameña que representará al país en un evento regional previsto en Costa Rica.