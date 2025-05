"Fue una gran batalla", estima Sabalenka tras sufrido triunfo ante Kostyuk

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, afirmó este miércoles que el partido de cuartos del WTA 1000 de Madrid ante la ucraniana Marta Kostyuk, decidido en dos 'tie break', fue "una gran batalla" que afortunadamente cayó de su lado.

"Estoy muy orgullosa de mí misma por cómo he gestionado mis emociones. Las condiciones eran realmente duras, me costaba mucho controlar la bola y sentía que ganar o perder no iba a depender del tenis, sino de la fortaleza mental para afrontar situaciones adversas como las que estábamos viviendo", declaró Sabalenka en rueda de prensa.

"En situaciones así, cualquiera puede ganar, así que redoblé mi concentración y puse sobre la mesa mi mejor espíritu de lucha. Fue una gran batalla, es genial seguir viva en el torneo", recalcó la jugadora de Minsk.

Sabalenka, de 26 años, tuvo que emplearse dos horas y 32 minutos para imponerse por 7-6 (7-4) y 7-6 (9-7), en un choque en el que apeló a la épica.

Cuando dominaba la ucraniana el segundo 'tie-break, la bielorrusa paró el encuentro porque el agua se metía en sus ojos y "era imposible sacar". Más tarde, se reanudó cuando se colocó el techo retráctil en la Caja Mágica.

"Sacar mientras la lluvia caía era imposible. Lo intenté con el primer servicio, pero me di cuenta de que tenía que parar porque el agua se metía en mis ojos. Era imposible", contó.

"Sabía que iba a cometer una doble falta y no quería que eso ocurriera, así que decidí que no se podía seguir jugando. Me alegro de haberlo hecho", concluyó Sabalenka que se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina en semifinales el jueves.